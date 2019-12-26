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Kupa Büyükkonuk’un..!

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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Gençler Güreş Ligi”ne ait “Raif Denktaş Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Kupa Büyükkonuk’un..!

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda yapılan müsabakalarda 220 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birinciliği elde ederken, 187 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinci, 157 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) üçüncülüğü aldı. Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Özkan Öztürk, Serkan Köse ve Erol Avunç’un hakemliğinde gerçekleşen müsabakalarda başarılı kulüp ve sporculara ödüllerini Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi. “Raif Denktaş Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

 

1.Büyükkonuk İsmet Atlı S.K 220 Puan

2.YDÜ 187 Puan

3.DAÜ 157 Puan

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