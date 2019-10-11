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Küresel karbon emisyonlarının üçte birinden 20 şirket sorumlu

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İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, iklim araştırmaları kuruluşlarının verilerine dayanarak, küresel karbon emisyonlarının üçten birinden fazlasından 20 büyük fosil yakıt şirketinin sorumlu olduğunu yazdı.
Küresel karbon emisyonlarının üçte birinden 20 şirket sorumlu

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, iklim araştırmaları kuruluşlarının verilerine dayanarak, küresel karbon emisyonlarının üçten birinden fazlasından 20 büyük fosil yakıt şirketinin sorumlu olduğunu yazdı.

Gazetenin yayımladığı listede ilk üç sırada Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco, Amerikan enerji devi Chevron ve Rus petrol şirketi Gazprom yer alıyor.

ABD merkezli İklim Hesap Verilebilirliği Enstitüsü'nün verilerine göre, aralarında BP ve Shell'in de bulunduğu 20 şirket, 1965'ten 2017'ye kadar 480 milyar ton karbondiokside eşdeğer sera gazı üretti. Bu sayı, aynı süre içindeki karbon emisyonlarının yüzde 35'ine karşılık geliyor.

  • Saudi Aramco 59.26
  • Chevron 43.35
  • Gazprom 43.23
  • ExxonMobil 41.90
  • National Iranian Oil Co 35.66
  • BP 34.02
  • Royal Dutch Shell 31.95
  • Coal India 23.12
  • Pemex 22.65
  • Petroleos de Venezuela 15.75
  • PetroChina 15.63
  • Peabody Energy 15.39
  • ConocoPhillips 15.23
  • Abu Dhabi National Oil Co 13.84
  • Kuwait Petroleum Corp 13.48
  • Iraq National Oil Co 12.60
  • Total SA 12.35
  • Sonatrach 12.30
  • BHP Billiton 9.80
  • Petrobras 8.68

Listedeki 20 şirketin 12'si devletlere ait. Bu şirketlerin emisyonlardaki toplam payı yüzde 20. Sadece Aramco'nun payı yüzde 4.38.

Yatırımcılara ait şirketlerin başında ise Chevron geliyor. Chevron'u Exxon, BP ve Shell izliyor. Bu dört şirketin küresel karbon salımlarındaki toplam payı yüzde 10.

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Gazete, verileri yorumlarken "Devletlere ait ya da çokuluslu şirketler, sektörün insanlığın geleceğini tehdit eden faaliyetlerinin gezegene verdiği zararı bilmesine rağmen operasyonlarını her geçen gün genişlettiler" dedi.

Dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden Michael Mann ise "İklim krizindeki en büyük trajedi, büyük şirketlerin rekor seviyede kârlar elde etmeye devam edebilmesinin bedelini 7,5 milyar insanın ödeyecek olması. Siyasi sistemin bunun olmasına izin vermesi büyük bir ahlaki zafiyet" diye konuştu.

 

Liste, şirketlerin beyan ettiği petrol, doğal gaz ve kömür miktarını temel alıyor. Sonra bu yakıtların tedarik zincirinde, çıkarılmasından kullanımına kadar olan aşamalarda atmosfere ne kadar karbon ve metan gazı saldığı hesaplanıyor.

Gazetenin konuştuğu bazı şirketler, çıkarılan petrol, gaz ve kömürün nasıl kullanıldığından kendilerinin doğrudan sorumlu olmadığını söyledi.

Bazı şirketler ise fosil yakıtların çevreye etkisinin 1950'lerden beri bilinmesine rağmen sektörün harekete geçmekte geç kaldığını kabul etti. (BBC)

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