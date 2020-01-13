Kurt sanıp av tüfeğiyle vurduğu kişiyi ambulansa sırtında taşıdı

Olay, bu sabah ilçe merkezindeki Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Koçak, hayvanlara yem vermek için ahıra doğru yürümeye başladı. Havanın aydınlanmamış olması ve tipi nedeniyle kendisine doğru gelen Kışlakçı’yı kurt zannedip av tüfeğiyle vurdu.

Çalıştığı fırına gitmek için yürüdüğü öğrenilen Kışlıkçı yaralandı. Kurt yerine insan vurduğunu anlayan Koçak, hemen sağlık ekiplerini aradı. Ardından da Kışlıkçı’yı kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa taşıdı.

Kışlıkçı, Karlıova Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ’a sevk edildi. Kışlıkçı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken İsa Koçak polise teslim oldu.