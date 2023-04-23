Kuzey Anadolu Fay Hattı’na benzetiliyordu: Büyük deprem için tarih verildi

Kuzey Anadolu Fay Hattı'na benzerliğiyle bilim insanları endişeye sürükleyen California'daki San Andreas Fay Hattı ve Hayward Fay Hattı ile ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan (USGS) üst düzey yetkililer ABD’nin batı sahillerinde endişe yaratan ve Kuzey Anadolu Fay Hattı’na benzerliği olan San Andreas Fay Hattı ve ona paralel olan Hayward Fay Hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerel medya kuruluşlarına açıklama yapan USGS’den Christine Goulet, özellikle bölgede dolgu yapılmış alanların büyük bir risk içinde olduğunu ve o bölgede depremin yaşanması durumunda büyük bir yıkım olacağını söyledi.

Mercury News’e konuşan Goulet bölgedeki deprem ihtimali ile ilgili olarak da 2030’u işaret etti. USGS’nin verilerine göre bölgede 6.7 veya daha şiddetli bir depremin 2030’a yaşanma riski yüzde 70 seviyelerinde.

“KAĞIT EV GİBİ YIKILACAK”

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkıma sebebiyet veren sıvılaşma durumunun Alameda kasabasında da etkisini hissettireceğini söyleyen Goulet, “Önlem alınmazsa oradaki evler kağıt ev gibi yıkılacak” dedi. Goulet bölgedeki ufak bir alanında kayalık arazi olduğunu geri kalan alanın zemininin güvenli olmadığını dile getirdi.

Yerel medya, gelecek 7 yıl içinde bölgede deprem olabileceğini aktarırken depremin boyutunun ise 6.7 ya da daha büyük olabileceğine vurgu yapıldı.