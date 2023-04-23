  • BIST 5.012,34
  • Altın 1236.89
  • Dolar 19.3959
  • Euro 21.2441
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Kuzey Anadolu Fay Hattı’na benzetiliyordu: Büyük deprem için tarih verildi

» »
Kuzey Anadolu Fay Hattı'na benzerliğiyle bilim insanları endişeye sürükleyen California'daki San Andreas Fay Hattı ve Hayward Fay Hattı ile ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi.
Kuzey Anadolu Fay Hattı’na benzetiliyordu: Büyük deprem için tarih verildi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan (USGS) üst düzey yetkililer ABD’nin batı sahillerinde endişe yaratan ve Kuzey Anadolu Fay Hattı’na benzerliği olan San Andreas Fay Hattı ve ona paralel olan Hayward Fay Hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerel medya kuruluşlarına açıklama yapan USGS’den Christine Goulet, özellikle bölgede dolgu yapılmış alanların büyük bir risk içinde olduğunu ve o bölgede depremin yaşanması durumunda büyük bir yıkım olacağını söyledi.

Mercury News’e konuşan Goulet bölgedeki deprem ihtimali ile ilgili olarak da 2030’u işaret etti. USGS’nin verilerine göre bölgede 6.7 veya daha şiddetli bir depremin 2030’a yaşanma riski yüzde 70 seviyelerinde.

“KAĞIT EV GİBİ YIKILACAK”

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkıma sebebiyet veren sıvılaşma durumunun Alameda kasabasında da etkisini hissettireceğini söyleyen Goulet, “Önlem alınmazsa oradaki evler kağıt ev gibi yıkılacak” dedi. Goulet bölgedeki ufak bir alanında kayalık arazi olduğunu geri kalan alanın zemininin güvenli olmadığını dile getirdi.

Yerel medya, gelecek 7 yıl içinde bölgede deprem olabileceğini aktarırken depremin boyutunun ise 6.7 ya da daha büyük olabileceğine vurgu yapıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gizemli kara delik karşısında bilim insanları şaşkına döndü21 Nisan 2023 Cuma 22:49
  • İklim değişikliği, doğa olaylarından ekonomiye kadar çok yönlü olumsuz etkisini sürdürüyor21 Nisan 2023 Cuma 19:39
  • Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor21 Nisan 2023 Cuma 11:15
  • ABD ordusuna UFO ihbarı yağıyor20 Nisan 2023 Perşembe 12:16
  • Avrupa'ya yaz için kuraklık uyarısı20 Nisan 2023 Perşembe 11:20
  • Nesli tükenme tehlikesindeki makak maymunları Çin’e satılacak19 Nisan 2023 Çarşamba 23:47
  • Elektronik sigara, gençlerin sigarayı daha çok içmesine sebep oluyor19 Nisan 2023 Çarşamba 21:58
  • BM'nin nüfus raporu: Kadınların üreme hakları ihlal ediliyor19 Nisan 2023 Çarşamba 21:15
  • BM: Hindistan nüfusu Çin’e 3 milyon fark atacak19 Nisan 2023 Çarşamba 16:04
  • Okyanustaki çöp alanlarında deniz canlısı türleri gelişmeye başladı18 Nisan 2023 Salı 21:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti