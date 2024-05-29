Kuzey Kore, Güney Kore'ye balonlarla çöp gönderdi

Güney Kore medyasında yer alan habere göre, Kuzey Kore'den çöp gibi görünen çeşitli nesneler taşıyan 90'dan fazla balonun tespit edilmesinin ardından Kuzey sınırında yaşayan insanlar uyarıldı ve balonlardan uzak durulması istendi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'ye ait olduğuna inanılan tanımlanamayan nesnelerin, sıkı tahkimatlarla korunan sınırın yakınında görüldüğünü söyledi ve insanlardan uzak durmaları ve bunları orduya veya polise bildirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Yonhap News'in askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Çarşamba gününe kadar 90'dan fazla balon tespit edildi; bunlardan bazıları yere inerken diğerleri hâlâ havadaydı.

Güney Kore medyasında yayınlanan fotoğraflarda, plastik bir torbaya bağlı şişirilmiş beyaz bir balon ve başka bir fotoğrafta, etrafına çöp sarılmış balona benzeyen bir şey görülüyordu.

Kuzey Kore uyarmıştı

Kuzey Kore'nin Savunma Bakanı Yardımcısı Pazar günü yaptığı açıklamada, "meşru müdafaa için güçlü bir güç" uygulayacağına dair söz verdi ve Güney'e "atık kağıt ve pislik yığınlarının" gönderileceği konusunda uyardı.

Yıllardır Güney Koreli aktivistler, Kuzey Kore'ye , liderlerini eleştiren broşürler ve K-pop müzik videoları içeren USB bellekler taşıyan balonlar gönderiyor.

Kuzey Kore ve Güney Kore, 1950-1953 Kore Savaşı'ndaki ateşkes anlaşmasının çatışmaları sona erdirmesinden bu yana teknik olarak savaşta kaldı.