Kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere 1 milyon Euro

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere başvuru yapmaları gerekmeden, toplam 1 milyon Euro maddî yardım öngören bir Acil Plan kararlaştırdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere başvuru yapmaları gerekmeden, toplam 1 milyon Euro maddî yardım öngören bir Acil Plan kararlaştırdı.

Politis’in haberine göre, Bakanlar Kurulu’nun önceki gün aldığı karar uyarınca, yeni tip coronavirüs pandemisi kısıtlamaları nedeniyle kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronit çiftçi, hayvan besicisi ve balıkçılara, talep başvurusunda bulunma şartı aranmaksın maddî yardım olarak 950 bin Euro ödenek ayrıldı.

2018-19 verileri temel alınarak verilecek ödenekten, kuzeyde yaşayanlar ve sonradan adanın kuzeyine yerleşenler yararlanacak ve sadece, Bakanlar Kurulu kararının alındığı önceki güne kadar hayatta olmaları şartı aranacak. Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere ilgili bilgilendirmeyi muhtarların yapacağı da kaydedildi.