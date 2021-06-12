  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere 1 milyon Euro

» »
Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere başvuru yapmaları gerekmeden, toplam 1 milyon Euro maddî yardım öngören bir Acil Plan kararlaştırdı.
Kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere 1 milyon Euro

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere başvuru yapmaları gerekmeden, toplam 1 milyon Euro maddî yardım öngören bir Acil Plan kararlaştırdı.

Politis’in haberine göre, Bakanlar Kurulu’nun önceki gün aldığı karar uyarınca,  yeni tip coronavirüs pandemisi kısıtlamaları nedeniyle kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronit çiftçi, hayvan besicisi ve balıkçılara, talep başvurusunda bulunma şartı aranmaksın maddî yardım olarak 950 bin Euro ödenek ayrıldı.

2018-19 verileri temel alınarak verilecek ödenekten, kuzeyde yaşayanlar ve sonradan adanın kuzeyine yerleşenler yararlanacak ve sadece, Bakanlar Kurulu kararının alındığı önceki güne kadar hayatta olmaları şartı aranacak. Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere ilgili bilgilendirmeyi muhtarların yapacağı da kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi12 Haziran 2021 Cumartesi 18:59
  • NASA duyurdu: Garip bir gezegen bulduk!12 Haziran 2021 Cumartesi 18:02
  • Kaynak makinesinden yangın çıktı12 Haziran 2021 Cumartesi 15:34
  • Lefke’de Metrekareye 1,3 kg Yağış Düştü12 Haziran 2021 Cumartesi 15:29
  • Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu         12 Haziran 2021 Cumartesi 15:18
  • 46 yaşında Ani ve Gayri Tabi Ölüm(Gelişme)   12 Haziran 2021 Cumartesi 15:17
  • 57 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm12 Haziran 2021 Cumartesi 15:16
  • Davulcu: Valiz dolu parayı Türkiye’ye hangi Bakan götürdü?12 Haziran 2021 Cumartesi 15:09
  • YÖDAK Tatar'a Köşklüçiftlik'teki bina için ne kadar kira ödediğini açıkladı....12 Haziran 2021 Cumartesi 14:53
  • Özyiğit: Yaşamı halkına adeta "zindan" edenler, biz ‘saraylara layığız” diyor.12 Haziran 2021 Cumartesi 14:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti