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Lapta'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Lapta Yürüyüş Yolu araç park yerinde, trafik ihlali sonucu yaşanan kaza, motosiklet sürücüsü Hüseyin Gamar'ın yaralanmasıyla sonuçlandı. Kazanın detayları inceleniyor.
Lapta'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Lapta Yürüyüş Yolu'nda, 28 Mart 2024 tarihinde yaşanan trafik kazası, bölgede büyük endişe ve dikkat çekti. Saat 16:30 sularında meydana gelen kaza, Bernand John Else (77 yaşında) yönetimindeki FZ 861 plakalı salon aracın, güney istikametine doğru seyir halindeyken anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ve dikkatsizce Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne giriş yapması sonucu gerçekleşti. Bu hatalı manevra sırasında, o esnada caddede doğu istikametine doğru seyreden Hüseyin Gamar (27 yaşında) yönetimindeki motosikletin önünü tıkamasıyla araçlar çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Hüseyin Gamar yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hızla Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gamar'ın yapılan tedavisinin ardından sol ayak bileğinde kırık teşhisi konuldu ve müşahede altına alındı.

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