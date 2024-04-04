Lefkoşa'da Asayiş Denetiminde Tecavüz Aletleri ve Kanunsuz Bıçak Bulundu

Lefkoşa'da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, M.R.A., Ç.D. ve A.O. adlı şahısların araçlarında yapılan aramalarda tecavüzkar aletler ve kanunsuz bıçaklar tespit edildi.

Lefkoşa'da, 03 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sırasında, polis ekipleri önemli bir tespit gerçekleştirdi. M.R.A. (E-20), Ç.D. (E-28) ve A.O. (E-41) adlı şahıslara ait araçlarda yapılan aramalarda, ürkütücü bir bulgu ortaya çıktı. Polis ekipleri, M.R.A.'nın aracında tecavüzkar alet olarak nitelendirilen ahşaptan mamul sopayı, Ç.D.'nin aracında ise benzer şekilde tecavüz aleti olan ahşaptan mamul sopayı tespit etti. Aynı denetimler kapsamında A.O.'nun aracında ise kanunsuz olarak taşınan bir bıçak ele geçirildi.

Bu ciddi suç unsurları üzerine bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Polis, toplumun güvenliği ve huzuru için asayiş denetimlerini sıkı bir şekilde sürdüreceğini belirtirken, bu tür suç aletlerinin bulunmasıyla ilgili vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyor.