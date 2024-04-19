Lefkoşa'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 5 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TESADÜFÜ Lefkoşa'da Büyük Operasyonla Engellendi

18 Nisan 2024 tarihinde, saat 14:30 civarında, Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun hedefinde olan C.A.N.(E-30) ve O.A.O.(E-31) adlı şahısların ikametgahında gerçekleştirilen aramada, toplam 1 kilo 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aramalarda ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 10.400 TL nakit para ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı düşünülen hassas terazi de tespit edildi ve emare olarak alındı. Operasyon kapsamında ayrıca, mesele ile bağlantılı olduğuna inanılan O.C.A.(E-25) isimli şahıs da tutuklandı.

Bu önemli operasyon, uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü gösteriyor. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği ve toplum sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Soruşturma ise halen devam etmekte olup, olayın tüm detayları titizlikle inceleniyor.