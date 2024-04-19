  • BIST 9439.86
  • Altın 2497.561
  • Dolar 32.5988
  • Euro 34.7905
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail’den İran’a misilleme

Lefkoşa'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 5 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

» »
Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklamalar: 1 Kilo 5 Gram Hintkeneviri Bulundu
Lefkoşa'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 5 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TESADÜFÜ Lefkoşa'da Büyük Operasyonla Engellendi

18 Nisan 2024 tarihinde, saat 14:30 civarında, Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun hedefinde olan C.A.N.(E-30) ve O.A.O.(E-31) adlı şahısların ikametgahında gerçekleştirilen aramada, toplam 1 kilo 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aramalarda ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 10.400 TL nakit para ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı düşünülen hassas terazi de tespit edildi ve emare olarak alındı. Operasyon kapsamında ayrıca, mesele ile bağlantılı olduğuna inanılan O.C.A.(E-25) isimli şahıs da tutuklandı.

Bu önemli operasyon, uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü gösteriyor. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği ve toplum sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Soruşturma ise halen devam etmekte olup, olayın tüm detayları titizlikle inceleniyor.

kelepce-operasyonu-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Harmancı: Hamitköy-Dumlupınar kısmi kanalizasyon ihalesi resmen imzalandı15 Nisan 2024 Pazartesi 12:21
  • Şampiyon Melekler Anıt Yarışması’na katılan tüm projeler Lefkoşa AKM’de sergileniyor15 Nisan 2024 Pazartesi 10:01
  • Lefkoşa’da elektrik kesintisi...15 Nisan 2024 Pazartesi 09:49
  • Lefkoşa'da trafik kazası!14 Nisan 2024 Pazar 10:48
  • 23 yaşında kadın kayıp!12 Nisan 2024 Cuma 10:39
  • Alkollü halde meyhanede kavga çıkardı!12 Nisan 2024 Cuma 10:37
  • Lefkoşa'da kavga çıktı.. Dişi ve gözlüğünü kırdı!12 Nisan 2024 Cuma 10:36
  • Gönyeli'de uyuşturucu tasarrufuna tutuklama!12 Nisan 2024 Cuma 10:34
  • Hamitköy’de ev yangını07 Nisan 2024 Pazar 09:22
  • Lefkoşa'da Ağır Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Yolcu Yoğun Bakımda06 Nisan 2024 Cumartesi 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti