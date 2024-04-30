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Lefkoşa'da Eğlence Mekanında Müzik İzni Kurallarına Aykırılık Tespit Edildi

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Lefkoşa'da Müzik İzni Kurallarına Uymayan İşletme Sahibi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Lefkoşa'da Eğlence Mekanında Müzik İzni Kurallarına Aykırılık Tespit Edildi

LEFKOŞA'DA EĞLENCE MEKANINDA MÜZİK İZNİ KURALLARINA AYKIRI HAREKET TESPİT EDİLDİ

29 Nisan 2024 tarihinde, saat 23:50 sıralarında Lefkoşa'nın Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan rutin kontrolde önemli bir ihlal tespit edildi. İşletmeye ait olan mevcut müzik izin belgesinin kurallarına uyulmadığı ve belirtilen kuralların ihlal edildiği açıkça ortaya çıktı.

Bu ihlal sonucunda, eğlence mekanının işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve soruşturma süreci başlatıldı. Müzik izinleri ve eğlence mekanlarının faaliyetleriyle ilgili kurallara uyumun önemi, toplumun huzur ve güvenliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılması ve kurallara uymayan işletmelerin cezalandırılması, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek adına önemli adımlardır.

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