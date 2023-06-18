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Lefkoşa'da Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Lefkoşa'da Hırsızlık

02.06.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Metehan Giriş Kapısında, İ.K.(E-40)’nin, bir şahsın aracına tanzim ettiği sigorta poliçesi karşılığı söz konusu şahıstan aldığı 25 Euro nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldığı ayrıca söz konusu poliçeyi iptal ettiği halde şirkete haber vermeyerek, şirkete ait hesaplarda hile ve sahtekarlık yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.   

 

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