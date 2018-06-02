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Lefkoşa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu

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Lefkoşa’da bu sabah 05:00 sıralarında bir öğrenci yurdunda yangın çıktı
Lefkoşa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu

Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Başbakanlık ışıkları yanında faaliyet gösteren Karaca Gruba ait Premium Kız öğrenci yurdunda, bir öğrencinin ödev yapmak için kullandığı ispirto tütününün yeniden alev alıp kişisel eşyalarını tutuşturması neticesinde yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 209 numaralı yurt odasının kliması, zemin parkeleri ve kapısı yanarak hasar görürken, söz konusu oda ve koridor çıkan isten zarar gördü. Dumandan etkilenen yurtta kalan beş kişi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördükleri tedavi sonrası taburcu oldu.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

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