  • BIST 1.418,030
  • Altın 480,90
  • Dolar 8,5050
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Lenfoma erkeklerde daha sık görülüyor!

» »
Lenfoma erkeklerde daha sık görülüyor!
Lenfoma erkeklerde daha sık görülüyor!

Dün, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü'ydü. Vücudun mikroplarla savaşma ağı olan lenfatik sistemin kanseri lenfomanın birçok çeşidi var ve erkeklerde kadınlara kıyasla daha çok görülüyor.

Lenfoma yüksek oranda tamamen tedavi edilebilen bir hastalık. Bazen hiçbir bulgu vermeden lenf bezlerinin büyümesi, bazen de aşırı kilo kaybı, yorgunluk, yüksek ateş, gece terlemesi gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Dünya Lenfoma Farkındalık Günü'nde lenfoma hastalığını ve belirtilerini Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Rafet Eren, anlattı.

PATOLOJİK İNCELEMESİ SONRASI TANISI KONULABİLİYOR

Lenf sistemi lenf bezleri, dalak, kemik iliği ve timüs bezinden oluşur ve savunma sistemimiz için en önemli vücut sistemlerinden biridir. Lenfoma (lenf kanseri) lenf sistemi hücrelerinden kaynaklanan ve vücudumuzdaki tüm organları etkileyebilen bir kanserdir. Başlıca Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma olarak iki gruba ayrılır. Bu grupların da birçok alt tipi mevcuttur. Lenfoma tanısı büyüyen lenf bezlerinin patolojik incelemesi sonrası konulur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADIĞINDA RİSK ARTIYOR

Non-Hodgkin lenfomalar çoğunlukla ileri yaşta görülür. Hodgkin lenfoma ise 15-40 yaş arası ve 55 yaş üstü olmak üzere 2 farklı yaş grubunda daha sık görülür. Yaş ile beraber bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlarda, farklı bir hastalık nedeni ile radyoterapi (ışın tedavisi) alanlarda, bağışıklık sistemi hastalığı olanlarda, kimyasal maddelere maruz kalanlarda ve bazı viral hastalıklarda lenfoma görülme riski artmaktadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalar çoğunlukla boyun, koltuk altı, kasık bölgelerindeki lenf düğümlerinin şişmesi, yorgunluk, 38 dereceyi aşan ateş, giysi veya çarşaf değiştirmeyi gerektirecek gece terlemesi, son altı ayda kilonun yüzde 10'unun kaybedilmesi, nefes darlığı, erken doyma ve cilt kaşıntısı gibi şikayetler ile başvururlar.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Lenfoma yüksek oranda tamamen tedavi edilebilen bir kanser tipidir. Tedavi lenfomanın alt tipine, evresine, hastanın yaş ve eşlik eden hastalıklarına göre farklılık gösterir. Kemoterapi, immunoterapi, radyoterapi ve kemik iliği nakli, hastanın ve lenfomanın özelliklerine göre seçilebilecek tedavi yöntemleridir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni salgın buralardan çıkabilir: Her yıl 400 bin kişi enfekte oluyor16 Eylül 2021 Perşembe 19:45
  • Koronavirüs geçirenlerde 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi15 Eylül 2021 Çarşamba 22:30
  • Türeci ve Şahin’den açıklama: Covid-19 mutasyona uğramaya devam edecek15 Eylül 2021 Çarşamba 22:00
  • Pfizer 6 aylık bebekler için aşı izni isteyecek15 Eylül 2021 Çarşamba 21:30
  • Nörovirüs nedir?15 Eylül 2021 Çarşamba 21:00
  • Kovid-19'da her 5 kişiden 1'i bu yüzden ölüyor!15 Eylül 2021 Çarşamba 20:30
  • En çok kelimeler yaralıyor15 Eylül 2021 Çarşamba 20:00
  • Japonya'da Pfizer üretimi Covid-19 aşısı şişelerinde yabancı madde saptandı15 Eylül 2021 Çarşamba 19:45
  • Çocukların bağışıklığının güçlü olması için 5 besine önem verilmeli!15 Eylül 2021 Çarşamba 19:30
  • Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisi arasındaki fark görüntülendi15 Eylül 2021 Çarşamba 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti