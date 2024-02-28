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Liar Eurovision'da Kıbrıs'ı temsil edecek

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Kıbrıs'ın Mayıs ayında İsveç'te yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına katılacak şarkısının Silia Kapsis tarafından seslendirilecek olan Liar olduğu Çarşamba günü açıklandı.
Liar Eurovision'da Kıbrıs'ı temsil edecek

Demetris Kontopoulos ve Elke Tiel tarafından yazılan şarkı Malmö'de yapılacak 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Kıbrıs'ı temsil edecek.

Çarşamba günü devlet kanalı CyBC'den yapılan açıklamada, "Bu ille de bir bireye değil, günümüz toplumunun bazen uydurduğu ve ne yazık ki dayattığı çeşitli sahte durumlara atıfta bulunuyor" denildi.

"Bu durumlar arasında beden utancı olarak bilinen dış görünüşle alay etme, cinsellik ve genel olarak her türlü baskı yer almaktadır."

Kostas Karydas tarafından yönetilen şarkının klibi Perşembe günü tüm platformlarda yayınlanacak.

Açıklamada, "Yıllar sonra Kıbrıs'ta ilk kez çekilen videoda, Kıbrıs temsilcisi Silia Kapsis'in gözünden, sahte bir dünyanın ve sosyal medyanın karanlık yüzünün dayattığı bir dizi baskıcı duruma tanık oluyoruz" denildi.

"Klibin ikinci bölümünde Kapsis bu sahte durumlara tepki gösterecek, suları karıştıracak ve kendi gerçeğini yaşayacak, aynı zamanda onu izleyenlere bir özgürleşme ve neşe kutlamasında ilham verecek."

Videoda ayrıca Liar'ın sahnede sunulacağı, Los Angeles'tan ünlü koreograflar Guy Groove ve Kelly Sweeney tarafından hazırlanan dinamik koreografi de yer alacak.

Kıbrıslı Avustralyalı genç Silia, büyük bir kısmını 12 yaşındayken yazıp bestelediği çıkış şarkısı Who Am I?

Video Perşembe günü saat 18:00'den itibaren rik.cy adresinde yayınlanacak ve saat 19:00'da YouTube'daki resmi Eurovision Şarkı Yarışması kanalında prömiyeri yapılacak.

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