Londra'da on binlerce kişi, ''Gazze'de ateşkes'' çağrısıyla sokaklara indi

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için tekrar sokaklara döküldü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için tekrar sokaklara döküldü.

Eylemciler, kentin merkezindeki Hyde Park'tan ABD'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçmek için sabah erken saatlerde toplandı.

Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdur Koalisyonu ve El Aksa'nın Dostları gibi sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla toplanan on binlerce kişi, polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 12.30'da yürüyüşe geçti.

"Şimdi ateşkes", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları atan eylemciler, Başbakan Rishi Sunak'ın "Gazze eylemlerinin marjinal grupların eline geçtiği" yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi.

Eylem için Manchester'dan gelen Chris Roberts, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunun yürüyüşleri desteklediğini belirtti.

Roberts, yürüyüşleri "Nefret yürüyüşü" olarak niteleyen eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevden ayrılmasında da halkın baskısının etkili olduğunu söyledi.

Halkın devam eden baskısının hükümetin pozisyonunu küçük de olsa değiştirdiğini vurgulayan Roberts, "Protestolar olmasaydı bir adım bile değişmezdi." dedi.