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Macron Türiye'nin ‘DİPLOMASİ’ başarısından rahatsız

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için attığı adımlardan rahatsız. Paris'te büyükelçilere hitap eden Macron, "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" dedi.
Macron Türiye'nin ‘DİPLOMASİ’ başarısından rahatsız

Fransa, Türkiye’nin yapıcı dış politikasını sindiremiyor.

Ankara’nın Rusya Ukrayna Savaşı’nın bitirilmesi için attığı kritik adımları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hazmedemiyor.

Paris’te büyükelçilerle bir araya gelen Macron, Ukrayna’ya saldırısının ardından barışın sağlanabilmesi için Rusya ile diyaloğun gerekliliğine işaret etti.

Fransız lider, Moskova ile diyalog konusunda Türkiye’nin ön planda olmasından duyduğu rahatsızlığa da değindi.

Macron, “Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?” ifadesini kullandı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta saldırılarına başlamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birkaç kez telefon konuşması yapan Macron, büyükelçilerden Fransa kamuoyuna daha duyarlı olmalarını istedi.

“Uzun bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Gerginliğin tırmanmasından kaçınmalı ve barışı hazırlamalıyız.” diye konuştu.

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