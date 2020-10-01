Mağusa'da 14-16 yaş grubundan oluşan hırsızlık şebekesi yakalandı

2020 Eylül ayı içerisinde Gazimağusa’da 2 ayrı spor salonuna 3 kez giriş yaparak 1776 TL nakit para, 300 TL değerinde 2 adet enerji içeceği ile birçok malzeme ve ağırlık ölçüleri sirkat eden S.P.T (E-15), A.Y (E-14), F.G (15), K.T (E-15) ve H.Ü (E-16) kamera görüntülerinden tespit edilerek 30.9.20 tarihinde tutuklanırken ismi belirlenen bir kişinin aranmasına devam ediliyor.

Zanlı çocuklar bugün 01.10.20 tarihinde aileleri ve sosyal hizmetler dairesinden bir görevlinin huzurunda Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edild Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Gökhan Yıldırım, olgularla ilgili verdiğ yeminli şahadetinde zanlıların Eylül 2020 ayı içerisinde Gazimağusa’da 3 kez giriş yaptıkları 2 ayrı spor salonundan toplam 1776 TL nakit para, 300 TL değerinde 2 adet enerji içeceği ve henüz değerleri tespit edilemeyen birçok malzeme ve ağırlık ölçülerini sirkat ettiklerini söyledi.

SİRKAT EDİLEN EŞYALARIN BİR KISMI ZANLILARIN EVİNDE BULUNDU

Zanlı 2 ve 3’ün ikişer, zanlı 5’in de 1 kez olmak üzere itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirten PM Yıldırım, zanlıların ikametgâhlarında yapılan aramada bazı eşyaların bulunarak emare alındığını söyledi. Mesele ile ilgili isim bazında belirlenen bir kişinin aranmakta olduğuna değinen PM Yıldırım, alınacak ifadeler yanında alınan gönüllü ifadelerin de teyit ve tekzibinin yapılabilmesine olanak sağlayabilmek maksadıyla zanlı aleyhine birer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti, Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)