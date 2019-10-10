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Maraton güzergahlarına uluslararası onay

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Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından, Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB) düzenlediği maratonun 3 farklı kategori güzergahı için uluslararası onay verildiği açıklandı.
Maraton güzergahlarına uluslararası onay

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani; 10, 21 ve 42 kilometreleri kapsayan uluslararası onaylı sertifikaları LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından maraton için verilen uluslararası onaylı sertifikaları almanın maratona uluslararası kabul sağlarken, özellikle gelecek yıldan itibaren yarı-maraton ile beraber 41 km koşusu ile tam maraton organizasyonunun düzenleneceğini söyledi.

Sertifikanın alınmasında Atletizm Federasyonu’nun özverili bir şekilde çalıştığının altını çizen Harmancı, “Sizlere bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyoruz. Uluslararası boyuttaki bu adım umuyoruz ki uluslararası sporcuların ülkemiz ve başkent Lefkoşa’ya gelmesine de katkı sağlayacak ve maratonu uluslararası marka haline getirecek. Atletizm Federasyonu ilk günden beridir bu konuda bizlerle birlikte. Onların da katkıları ile bu sertifikayı aldığımız için çok mutluyuz. Maratonumuzun güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm önemler alınmıştır” dedi.

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