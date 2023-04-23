Mars'ta Yaşam, NASA'nın kızıl gezegendeki koşulların simülasyonunda bir yıl

Dört gönüllü, ilk insanlı keşif gezilerinin karşılaşacağı zorlukları yeniden yaratmak için ABD uzay ajansı tarafından inşa edilen bir odada kendilerini izole edecek.

Kapağın bir tarafında uzay miğferleri, ağır astronot çizmeleri ve zaman yönetimi çizelgeleri bulunur. Diğer yanda kırmızımsı kum, beyazımsı bir gökyüzü ve sarımsı bir ışık.

Mars'ın dağları uzaktan görülebilir. 3D teknolojisiyle inşa edilen uzay üssü, tek renkli ufukta görünen tek renk tonu olan bu paslı tonu paylaşıyor: ölçüm cihazları da Mars tozuyla kaplı. Ancak dağlar kartondan yapılmış ve uçsuz bucaksız Mars ovası yaklaşık 20 adımda kat edilebilir.

Buradaki tek uzun mesafeler, sanal gerçeklik gözlüğü takarken bir spor salonu koşu bandında yürünür. Mükemmel bir simülasyonu olmasına rağmen bu kızıl gezegen değil.

NASA'nın Houston'daki araştırma merkezindeki hangarlardan birinde inşa ettiği ortam, özenle seçilmiş dört gönüllüden oluşan üç grup - iki erkek ve iki kadın - bu yaz başlayarak bütün bir yılı burada geçirecekler.

Mars'a gelen ilk insan kaşifler için günlük hayatın nasıl olacağını olabildiğince doğru bir şekilde yeniden üretmek için dış dünyayla hiçbir temasları olmayacak.

Gelecekteki insanlı görevler için yaptığı hazırlıkların bir parçası olarak NASA, mevcut kaynakların kullanımı ve aşırı baskı ve izolasyon koşullarında yaşayan insanların fiziksel ve zihinsel tepkileri hakkında daha iyi bir fikir edinmekle özellikle ilgileniyor.

Mars'a tedarik teslimatı hacim, kütle ve maliyet gibi faktörlerle sınırlı olacağından, "sağladığımız şeylerle onları nasıl destekleyeceğimizi gerçekten anlamaya başlayabiliriz ve bu, bu kritik kaynakları yapmak için çok önemli bir bilgi olacak. Kararlar, ”diyor CHAPEA (Mürettebat Sağlık ve Performans Keşif Analogu) programının başkanı Grace Douglas, maket Mars ortamını ziyareti sırasında.



Gönüllülerin hayatlarının 12 ayını geçirecekleri ve Mars Dune Alpha olarak bilinen kapalı alan yaklaşık 160 metrekare büyüklüğünde ve her karışı değerlendirilecek.

Alçak Dünya yörüngesinden, Ay'dan Mars'a doğru hareket ettikçe, Uluslararası Uzay İstasyonunda olduğumuzdan çok daha kısıtlı kaynaklara sahip olacağız ve Dünya'dan veya herhangi bir yardımdan çok daha uzakta olacağız.

Douglas, Dünya'nın sağlayabileceğini söylüyor. Oda, kızıl gezegende bulunabilenlere çok benzer malzemeler kullanılarak 3D teknolojisi ile inşa edildi.

Douglas, gezegende gelecekteki bir istasyon için "İncelediğimiz teknolojilerden biri" diyor. Mars Dune Alpha'da her sakin için bir tane olmak üzere dört yatak odası, mutfaklı bir oturma odası - geleneksel fırın veya ocak yok, sadece bir mikrodalga - video oyunları, televizyon ve masa oyunları var.

Ayrıca mürettebat üyelerinin yiyeceklerinin bir kısmını yetiştirecekleri dikey bir sebze bahçesi, iş istasyonları, bir spor salonu ve küçük bir tıbbi ofis de bulunmaktadır. Görevleri boyunca NASA'nın "analog astronotlar" olarak adlandırdığı astronotlar, sağlıklarını değerlendirmek için haftalık tıbbi ve psikolojik kontrollerden geçecekler. Deneyimi onlar için çok fazla bulurlarsa veya kişisel yaşamlarında acil bir durum ortaya çıkarsa, deneyi hemen terk etmekte özgür olacaklar. Diğer iki aday, olası yedekler olarak önceden seçilmiştir.

Mars Dune Alpha'nın en muhteşem alanına, iki kez bölümlere ayrılmış bir alandan erişilir: kapalı bir odanın içinde Mars manzarasını yeniden yaratan ve gönüllülerin bir dizi görevi üstlenmek zorunda kalacağı açık alan. CHAPEA ekipleri, belirli gereksinimleri karşılayan halk üyeleri arasından seçilmiştir: 30 yaşın üzerinde ve mükemmel fiziksel ve zihinsel sağlıkta olmalı, bilim ve teknoloji alanında ileri bir üniversite diplomasına sahip olmalı ve bu alanda kapsamlı iş deneyimine sahip olmalıdır. Bu ilk görevde, analog astronotlara hastalık modellerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış bir endokrinolog olan Kelly Haston komuta edecek. Uçuş mühendisi, sivil hayatta inşaat mühendisi ve bayındırlık işleri yöneticisi olan ve havacılık diplomasına sahip Ross Brockwell olacak. Illinois'den ve acil tıpta uzmanlaşan Nathan Jones, sağlık sorunlarından sorumlu olacak. California'dan bir hemşire olan Alyssa Shannon, ekibi bilim görevlisi olarak tamamlayacak. Mürettebattan herhangi birinin Mars Dune Alpha'dan ayrılması gerekirse, onların yerini yine California'dan ve yapay zeka konusunda uzmanlaşmış eski bir subay ve mühendis olan Trevor Clark veya ABD Donanması mikrobiyoloğu Anca Selariu alacak.

Bell, "Bunlar aşırı koşullar," diye kabul ediyor. “Bireylerden bütün bir yıl boyunca birlikte yaşamalarını ve çalışmalarını istiyoruz. Sadece geçinmek zorunda kalmayacaklar, aynı zamanda bir takım olarak iyi çalışmak zorunda kalacaklar. Önceki simülasyonlar bize, uyum azaldığında ekip görevlerindeki performansın da düştüğünü söylüyor.” NASA uzmanları, ne kadar üretildiğini ve nasıl kullanılabileceğini belirlemek için atık gibi konuları da analiz edecek. Gerekli altyapının karmaşıklığı göz önüne alındığında şu anda uygulanabilir olmasa da, gelecekteki görevler tükettikleri suyu geri dönüştürebilir.

Bununla birlikte, kızıl gezegendeki koşulların yeniden yaratılması mutlak olmayacaktır. Gönüllülerden gıda üretimi veya atık geri dönüşümü açısından tamamen kendi kendine yeterli olmaları beklenmemektedir. Ve muhafazanın içinde, yerçekimi Dünya'dakiyle aynı kalacak. CHAPEA yetkilileri, NASA'nın bu konuları incelemek için başka programları olduğunu açıklıyor: örneğin, Utah'ta Mars koşullarında bitki yetiştirmek için çalışmalar sürüyor. "Kas ve kemik kütlesi kaybına ne olduğuna bakmak istediğimizde, insanları yatağa yatırıyoruz. D vitaminine ve insanların güneş ışığından mahrum kalmasına bakmak istediğimizde Antarktika'ya gidiyoruz. Oksidatif stresi incelediğimizde okyanusun dibine ineriz. NASA'nın Houston'daki Beslenme Biyokimya Laboratuvarı başkanı Scott Smith, "Kapalı alanları ve stresi incelemek istediğimizde, bunun gibi odalar inşa ediyoruz" diyor.