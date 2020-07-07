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Meclis Ekonomi Komitesi Bir Kararname Bir De Tasarıyı Görüştü

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Meclis Ekonomi Komitesi Bir Kararname Bir De Tasarıyı Görüştü
Meclis Ekonomi Komitesi Bir Kararname Bir De Tasarıyı Görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında bu sabah yaptığı toplantıda, “2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi ve “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite ilk olarak ele aldığı “2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin genel görüşmesini gerçekleştirdi.

Komitenin bir sonraki toplantısında da devam edeceği belirtilen kararname, koronavirüsle mücadele sürecinde ertelenen süt bedellerinin ödenmesi için Süt Endüstrisi Kurumu’nun bankadan borçlanarak üreticilere ödeme yapabilmesine olanak sağlamayı amaçlıyor.

FİNANSAL KİRALAMA

Komite daha sonra “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı”nı görüştü ve madde madde oylamaya devam etti. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı, sektördeki kuruluşların faaliyetleriyle ilgili çeşitli kuralları düzenliyor.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’ndan yetkililer katılarak görüşlerini ifade etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıda ayrıca CTP Milletvekili Özdil Nami de yer aldı.

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