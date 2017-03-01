Meclisi Toplamak?

Dün Meclis Genel Kurulu’nun denetim ve Sayıştay üyeliği seçimi gündemi ile toplanması gerekiyordu. Genel Kurul toplanmayı iki kez denedi. Ama başaramadı...

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Birinci deneme saat 10:45’de gerçekleşti.

10:45 iyi saat...

Uyanmak, duş almak, kahvaltı yapmak, gazete okumak ve Meclis binasına gelip kahve içmek için bol bol vakit var. Memurlar 08:30’da, öğrenciler 08:00’da, özel sektörün büyük çoğunluğu 07:45’de ve inşaatlarda çalışanlar 07:00 gibi işinin başında olurken, kktc milletvekilleri saat 10:45’de hala ortalarda yoktu...

Bunun üzerine Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı, toplantıyı 15 dakika sonraya erteledi. Trafiğe takılmış olabilirler, “daha önemli” bir işleri çıkmıştır belki diye düşünebilirsiniz. 15 dakikacık daha beklenir ve Meclis toplanır, ne olacak yani...

Ama öyle olmadı...

Resmi olarak 15 dakika denmiş olsa da, Genel Kurul tam 45 dakika sonra; saat 11:30’da toplanmak için ikinci denemesini yaptı. Gerçi 11:30 çok iyi bir saat değil. Çünkü öğlen yemeği vakti yaklaştığından, acıkan veya yemek planlarını yapmaya başlayan vekiller açısından toplanmak için sıkıntı yaratacak bir saat...

Nitekim kktc Meclisi ikinci denemesinde de nisabı sağlayamadı ve yeterli sayıda vekil ilgi göstermediği için, Genel Kurul bu kez 24 saat sonraya ertelendi...

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Biz lisede dersi kaynatırdık zaman zaman... Veya sınıftan topluca kaçar, otobüs kiralayarak piknik yapmaya giderdik... Baharın yavaş yavaş yaklaştığı, havaların ısınmaya başladığı bu günlerde, içi kıpır kıpır olan vekilerimiz de, toplu bir firar eylemi gerçekleştirdiler işte...

Ancak bir farkla; biz sınıftan kaçtığımızda, kaybettiğimiz dersleri tamamlamak için daha fazla çalışır, konuları yakalamak için daha sonra bedel öderdik... Bir de kaçtığımız okul her gün vardı, ufak bir kaçamak için sıkılmaya vaktimiz oluyordu...

kktc Meclisi’nden kaçan milletvekiller için bunların ikisi de geçerli değil. Onlar katılmayınca Genel Kurul erteleniyor, katılmamakta ısrar ettikleri zaman da gene erteleniyor. Üstelik de Genel Kurul haftada sadece iki gün...

Haftada iki gün, o da saat 10:45’de başlayan bir çalışma tepmonuz olsa sıkılır mıydınız? Bizim vekillerimiz sıkılıyor... Ama bir şey değil, çünkü Genel Kurul’u ektikleri zaman, bu durum maaşçıklarına da yansımıyor...

Kısacası biz her gün sabahın (sağolsunlar halen yaz saatinde olduğumuz için) kör karanlığında iş başı yapmayı başarırken; kktc milletvekilleri haftada iki gün saat 10:45’de işe gitmeyi beceremiyorlar...

Hem neden becersinler ki? İşe gitseler de gitmeseler de maaşcıkları hesaplarına tıkır tıkır yatıyor...

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CTP’nin “radikal” milletvekli Doğuş Derya, dün bu durumu protesto etmiş. Ama Derya’nın sıkıntısı çalışmadan elde edilen haksız kazanç değil...

Derya demiş ki; “eleştiri ve denetim hakkımızı elimizden alıyorlar, bu durum protesto edilmeli.” Yani meclis toplanamadığı için, eleştiri ve denetim yapamamış “muhalefet.”

Böyle muhalefete can kurban! Meclis toplanırsa eleştiri yapar, toplanamazsa yapamaz ve halkın protesto etmesini talep eder...

Oysa bizim bildiğimiz “radikal” milletvekilleri, eleştiri ve denetimin yerini sokak kabul ederler... Vekil olarak sokağın protestosuna katkı yaparlar...

Bu durum postmuhalefet döneminde değişmiş belli ki; artık muhalefet vekilleri tarafından sokağa değil, sokak tarafından muhalefet vekillerine destek zamanı! O da meclis toplanabilirse...

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Meclis toplanabilseydi, ne yapacaktı Doğuş Derya’nın partisi CTP?

Örneğin Omorfo’ya yapılan yeni hastane ile ilgili hukuksuzlukları mı eleştirecekti?

Partilerinin başkanı Tufan Erhürman’dan “ihalenin hukuka aykırı bir şekilde açıldığını bizzat Sağlık Bakanı Müsteşarının beyan ettiğini, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı’nın ihaleyi iptal ettiğini duyurduğunu, ardından idare adına savcılık tarafından iptal kararının iptal edilmesi için mahkemeye hüküm yazdırıldığını” öğrenmiştik.

Eğer Genel Kurul toplanabilseydi, CTP buna Meclis kürsüsünden “eleştiri ve denetim” getirecekti belki... Peki sonra ne yapacaktı? Geçen gün yaptığından farklı bir şey mi yapacaktı?

Parti başkanı tarafından hukuksuz olduğu için eleştirilen sürecin açılış törenine katılıp, UBP ve DP yetkilileri ile beraber temel atma düğmesine basarken poz mu verecekti?

E bunun için meclisin toplanmasına gerek yok, zaten yapıldı CTP tarafından...

CTP mlletvekilleri toplanıp törene gitti ve başkanlarının hukuksuzluk yüzünden “pes” diyerek eleştirdiği ihalenin temelini UBP-DP milletvekilleri ile beraber attı... Bir de gülümseyen poz verdi basına...

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kktc Meclisi’nin hali bu...

Hükümet kanadı; hukuk, yasa tanımaz, bildiğini yapar ve bildiğini yapacağını da açık açık ilan eder...

Muhalefet kanadı; eleştirir, konuşur, şikayet ederken mangalda kül bırakmaz ama hukuksuz icraatın törenine katılıp gülücüklü pozlar dağıtır...

Sokakta alkışladığı şeyi, Meclis’te konuşarak eleştiri yaptığına bizi inandırmak ister...

Kendisi sokağın ardından gideceğine, sokağı kendinin peşine takmaya çalışır...

Eleştirinin ve muhalefetin sokakta yapıldığını unutur ve Meclis toplanmadı diye eleştiri hakkının gasbedildiğini iddia edip, Meclis toplansın diye halkı protestoya davet eder...

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Hükümet her toplandığında aleyhimize bir yasa geçirirken ve muhalefet lafta başka hayatta başka davranırken; meclisin toplanamaması gerçekten de bir sorun mu diye düşünmek lazım...

Bence bırakalım dağınık kalsın...