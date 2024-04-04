  • BIST 9124.51
  • Altın 2351.842
  • Dolar 31.8825
  • Euro 34.6921
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili İsrail özür diledi

Meclis'te stenografların grevi yedinci gününde devam ediyor

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikasında (KTAMS) örgütlü Meclisteki stenografların grevi, bugün yedinci gününde…
Meclis'te stenografların grevi yedinci gününde devam ediyor

KTAMS Başkanı Güven Bengihan Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Meclis çalışanı stenografların grevinin bugün yedinci gününe girdiğini ve haklı mücadelelerinde sonuç alıncaya kadar grevlerine devam edeceklerini kaydetti.

Çalışanların yasal taleplerine Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin kulak tıkadığını savunan Bengihan, “Kamu görevlileri yasasında öngörülmeyen sağlık raporlarıyla ilgili, amir hükme uymadan keyfi bir şekilde yasaları uygulamayarak, greve çıkan çalışanları ötekileştiren, eylem noktasında tepkisizce davranarak, eylem yapan sendikayı da ‘siyasi bir eylem’ olduğunu söyleyecek kadar olayın fakında değildir.” dedi.

-“Raporu niçin Sağlık Kurulu’na göndermiyor?”

Herkesin yasalar önünde eşit olması gerektiğinin altını çizen Bengihan, konunun Başbakan Ünal Üstel’e iletildiğini, "Başbakanın da genel sekretere sorunun çözülmesi konusunda salı günü talimat verdiğini" ancak konunun hala daha çözülemediğini kaydetti.

Meclis Başkanı Töre’nin hala daha olayın farkında olmadığını ve uygulamanın yanlış olduğunu kabul etmediğini belirten Güven Bengihan, sağlık raporunun yasalara göre, Sağlık Kurulu’na gönderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Raporu niçin Sağlık Kurulu’na göndermiyor? diye soran Bengihan, “Önce bunu açıklasın. Hümanizm konusunda da bize ders verecek en son kişidir. Hümanizmi ağzına dahi alıyorsa, bu da sendikamızın bir başarısıdır.” diye konuştu.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor04 Nisan 2024 Perşembe 09:21
  • Girne-Değirmenlik Anayolu'nda Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti03 Nisan 2024 Çarşamba 16:03
  • Lefkoşa ve Metehan'da Trafik Kazaları: Yaralılar Var03 Nisan 2024 Çarşamba 15:32
  • Beyarmudu'da İş Kazası: Vinç Araçla Yapılan Taşıma Sırasında İşçi Yaralandı03 Nisan 2024 Çarşamba 14:51
  • Akova'da traktörden düşen şahıs hayatını kaybetti03 Nisan 2024 Çarşamba 14:25
  • KKTC'de Trafik Durumu: Haftalık Rapor 25-31 Mart 202403 Nisan 2024 Çarşamba 14:24
  • Yeniboğaziçi'nde Kumarhane Soygunu: Aracın Anahtarı Çalındı, Şüpheli Tutuklandı03 Nisan 2024 Çarşamba 14:23
  • Lefkoşa güreşçileri moral depoladı03 Nisan 2024 Çarşamba 14:19
  • Otopsi sonucu açıklandı03 Nisan 2024 Çarşamba 14:07
  • Kız meselesi kavgayla bitti... " Bana iftira attı. İtibarımı zedeledi"03 Nisan 2024 Çarşamba 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti