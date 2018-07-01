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Medyada deprem Habertürk kapanıyor son yayın tarihi...

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Ciner Yayın Holding bünyesinde bulunan Habertürk Gazetesi'nin kapanacağı iddia edildi. Habertürk Gazetesi kapanıyor mu? 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Habertürk'ün son baskı tarihi bile belli.
Medyada deprem Habertürk kapanıyor son yayın tarihi...

1 Mart 2009 tarihinden bu yana, yayın hayatına devam eden Habertürk Gazetesi'nin kapanacağıiddia edildi. Ciner Yayın Holding bünyesinde bulunan Habertürk Gazetesi'nin kapanacağıiddialarına henüz net bir yanıt gelmezken, son baskı tarihinin bile olduğu gelen iddialar arasında. Habertürk Gazetesi kapanıyor mu? Habertürk Gazetesi ne zaman kapanacak? İşte o iddialar ve detayları.

HABERTÜRK GAZETESİ KAPANIYOR; İddia sahibi Süper Haber'in edindiği bilgiler medya gündemine bomba gibi düştü. Kuruluş, Habertürk Gazetesi'nin kapacağını iddia etti. Anadolu'da bulunan baskı tesisleri ile bürolarını aşama aşama kapatan ve maddi sorunlarla boğuşan Habertürk Gazetesi'nin 6 Temmuz 2018 Cuma günü son kez baskıya verileceği iddia edildi.

'Güzü özgürlüğün' sloganıyla 2009 yılından bu yana okuyucu ile buluşan Habertürk Gazetesi'nin yayın hayatına, dijital platformalarda devam edeceği gelen bilgiler arasında.

Konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, gazetenin yaşadığı maddi sorunlar bu iddiaları doğrular nitelikte görülüyor. Habertürk Gazetesi kapanıyor mu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

HT DOKUN İLKE İMZA ATTI; Dünya genelinde pekçok gazete, kağıt baskılarını sonlandırarak yayın hayatlarına dijitalde devam ederken, Habertürk bu önemli karar ile dijitalleşmeyi Türk basınında uygulayan ilk gazete olarak da tarihe geçti. 

Türkiye'de de ilk kez Habertürk tarafından hayata geçirilen "HT Dokun" uygulaması ile gazete sayfalarında bulunan fotoğraflara dijital filigranlar gömülerek yepyeni bir 3D gazete okuma deneyimini okurlarına sunuldu.

BU İLK KAPANMA VAKASI DEĞİL; Öte yandan, Haberürk markasını, 1999 yılında önce internet sitesi ve daha sonra televizyon kurarak yaratan Ufuk Güldemir de medya grubunu Ciner Holding'e satmadan önce gazete kurma girişiminde bulunmuştu.

Ancak Habertürk'ün ilk kağıt baskı gazete macerası kısa sürmüş ve bir yıl yayın hayatını sürdürebilen "Gazete Habertürk Yarın" 2013 yılında kapanmıştı.

Ciner Holding'in de kapatma kararı alması ile, Habertürk gazetesinin ikinci kez yayın hayatına son verilmiş oldu.

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