Meksika'nın ilk kadın lideri seçilen Claudia Sheinbaum kimdir?

Meksika'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Claudia Sheinbaum, ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu.

Meksika'nın seçim kurulu, erken sonuçlara göre 61 yaşındaki Sheinbaum'un oyların yüzde 58'i ila yüzde 60'ını aldığını açıkladı.

Buna göre Sheinbaum yarışı, en yakın rakibi olan iş kadını Xóchitl Gálvez'in 30 puan önünde bitirdi.

Claudia Sheinbaum 1 Ekim'de halefi Andrés Manuel López Obrador'dan devlet başkanlığı görevini devralacak.

Zafer konuşmasında seçmenlere, "200 yıllık tarihinde ilk kez, Meksika'nın ilk kadın başkanı olacağım" dedi.

Bunun sadece kendisi için değil tüm kadınlar için bir başarı olduğunu söyledi:

"Başından beri söyledim; bu sadece benim [en yüksek göreve] gelmemle ilgili değil, hepimizin buraya gelmesiyle ilgili.

"Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım."

Pazar günü yapılan seçimler ayrıca Kongre'nin yeni üyelerini, sekiz eyalette valileri ve başkent Mexico City yönetiminin liderini belirledi.

Seçim kampanyası, şiddet olaylarıyla gölgelendi ve resmi verilere göre ülke genelindeki 20 yerel aday hayatını kaybetti.

Ancak bu sayının 37 olduğunu söyleyen özel araştırmalar da var.

Yetkililer oy verme işlemi sırasında da Puebla eyaletinde sandıklara yapılan iki saldırıda iki kişinin öldüğünü belirtti.