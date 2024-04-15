  • BIST 9679.8
  • Altın 2467.693
  • Dolar 32.3946
  • Euro 34.455
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

Meta, Threads'i Türkiye'de geçici olarak kapatacak

»
Meta'nın metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Türk Rekabet Kurumu'nun ara emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatılacak.
Meta, Threads'i Türkiye'de geçici olarak kapatacak

Meta'nın Twitter yani yeni adıyla X'e rakip olarak çıkardığı metin tabanlı Threads'i geçici olarak kapatacağı duyuruldu.

Şirket Türk Rekabet Kurumu'nun ara emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren geçici olarak Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Rekabet Kurumu, geçen ay Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturmada günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kararı vermiş ve Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

Açıklamada, bu durumdan Facebook, Instagram, Whatsapp ya da Türkiye'de hizmet veren başka bir Meta uygulamasının etkilenmeyeceği de belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye, İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı aldı; İsrail karşılık vereceğini açıkladı09 Nisan 2024 Salı 21:34
  • İstanbul Havalimanı elektriğini güneşten karşılayan ilk havalimanı olacak08 Nisan 2024 Pazartesi 20:01
  • Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!08 Nisan 2024 Pazartesi 15:51
  • Akşener bırakıyor, Meral Akşener kurultayda aday olmayacak08 Nisan 2024 Pazartesi 10:21
  • Tartışmaların gölgesindeki Süper Kupa; Galatasaray ve Fenerbahçe, Şanlıurfa’da kozlarını paylaşıyor07 Nisan 2024 Pazar 20:29
  • Türkiye Futbol Federasyonu 18 Temmuz'da seçime gidiyor! Mehmet Büyükekşi açıkladı07 Nisan 2024 Pazar 17:46
  • Ersin Tatar: Biz yalnız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti bizim yanımızda06 Nisan 2024 Cumartesi 14:42
  • KKTC Başbakanı: Halkımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri Türkiye desteğinde sağlıyoruz06 Nisan 2024 Cumartesi 14:29
  • Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 5 Ege adasında başladı05 Nisan 2024 Cuma 19:28
  • İş Bankası TİBAŞ Holding'in kuruluşunu açıkladı; Türkiye'nin en büyük üçüncü holdingi oldu05 Nisan 2024 Cuma 09:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti