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Meteoroloji açıkladı: Bugün sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre bugün sağanak bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: Bugün sağanak yağmur bekleniyor

Haftalık hava raporuna göre, bölge periyodun ilk ve son günleri alçak basınç sistemi, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre bugün hava parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer hafif yağmurlu, zamanla az bulutlu; yarın parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava diğer günlerde az bulutlu ve parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 21- 24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr periyodun ilk günü kuzey ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek

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