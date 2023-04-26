Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasına “dur” dendi

Oyun ve teknoloji dünyası Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alma sürecini konuşuyor…
İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA) Microsoft ile Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın endişe yarattığını söyledi.
CMA’dan yapılan açıklamada, Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeler nedeniyle engellendiği belirtildi.
Açıklamada, CMA’nın nihai kararının Microsoft’un söz konusu endişeleri giderecek yeterli çözümleri sunamamasının ardından alındığı aktarıldı.
Microsoft, Ocak 2022’de Activision Blizzard’ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı. CMA, Eylül 2022’de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmıştı.
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