Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası’nda DAÜ Akademisyenlerinden Yeni Bir Eser: “Mücahitler Anlatıyor”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ve DAÜ-ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında yaklaşık on yıldır üzerinde çalıştıkları projeyi “Mücahitler Anlatıyor” adlı bir kitapla sonuçlandırdılar.

Söz konusu kitap, 18 Aralık 2020 Cuma günü, saat 09.00’da, Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ile Öğr. Gör. Süheyla Göktürk tarafından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’na takdim edildi.

26 Değerli Mücahidimiz Yer Aldı

Proje hakkında bilgi veren DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk; projenin, lisans öğrencilerine verdikleri derslerde öğrenciler tarafından yapılan “Mücahitlerle Röportaj” konulu proje çalışmaları ile her iki akademisyenin Mücahitlerle yaptıkları görüşmeler temel alınarak gerçekleştirildiğini ve bu süreçte, 2008-2018 yılları arasında yapılan toplam 814 mücahit röportajının uzun bir çalışma sonucu tasnif edilerek, elle yazılı olan metinlerin bilgisayara aktarıldığını ve yaklaşık beş bin sayfalık yazılı metinin aslına sadık kalınarak elden geçirildiğini belirtti. Sonuçta Mücahitlerimize ait çok değerli “Yaşanmış Olaylar” dizisinin ortaya çıkarıldığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Göktürk, bunların tamamının aynı anda bir kitap haline getirilmesinin teknik ve maddesel gerekçelerle mümkün olmadığından, çalışmanın ciltler halinde süreç içerisinde yayınlanmasının uygun görüldüğünü ve başlangıç olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Hakkı Atun, Ertuğrul Hasipoğlu, İsmail Bozkurt, Yılmaz Bora, Vural Türkmen gibi Varoluş Mücadelesine emek vermiş 26 değerli Mücahidimizin yer aldığı “Mücahitler Anlatıyor” serisinin birinci cildinin hazırlandığını sözlerine ekledi ve kitabın yayınlanmasındaki desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye de teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

“Özgürlük Mücadelesi Gelecek Nesillere Aktarılacak”

Öğr. Gör. Süheyla Göktürk de; projenin temel amacının, bu toprakların vatan olması için canlarını ortaya koyarak bugün özgürce yaşamamızı sağlayan ve bunu yaparken kendi gençliklerini yaşayamayan Mücahitlerimizi bir kez daha hatırlamak, atalarının Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’ni hangi koşullar altında gerçekleştirdiklerini gençlerimizin kendi çalışmalarıyla ortaya koymalarına kılavuzluk etmek ve en önemlisi Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesini belgeleriyle ve yaşayanların ifadeleriyle gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti ve birinci cildin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerin isim listesine de kitapta yer verildiğine dikkat çekti.

Bu vesileyle Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’nde canlarını veren tüm şehitlerimize rahmet ve minnet duygularını dile getiren akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ve Öğr. Gör. Süheyla Göktürk, çalışmanın hedeflenen amaçlara ulaşması ve gelecek nesiller için bir kılavuz olması dileklerini de ifade ettiler.