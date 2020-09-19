  • BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 21 vaka! 3'ü yerel

Milyarlarca Cihazı Etkileyen Bir Bluetooth Güvenlik Açığı Keşfedildi

»
ABD'deki Purdue Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi, Bluetooth üzerinde milyarlarca cihazı riske atan yeni bir güvenlik açığı keşfetti.
Milyarlarca Cihazı Etkileyen Bir Bluetooth Güvenlik Açığı Keşfedildi

Her gün çeşitli amaçlarla kullandığımız milyarlarca akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve ekosistem cihazı gibi teknolojik aletler, Bluetooth teknolojisini kullanıyor. Ancak BLESA (Bluetooth Low Energy Spoofing Attack) isimli yeni bir saldırı türü, tüm Bluetooth cihazların güvenliğini tehlikeye attı.

Yeni güvenlik açığı, Bluetooth bağlantısı sırasında bağlantıyı en uzun süre boyunca kurabilmek için batarya gücünü koruyan BLE (Bluetooth Low Energy) protokolünü yürüten cihazları etkiliyor. Güvenlik açığı, ABD'deki Purdue Üniversitesi'nden yedi araştırmacı tarafından ortaya çıkarıldı.

Yeniden bağlanma sırasında iki farklı hata yer alıyordu:

Yedi araştırmacı, çalışmalarında 'yeniden bağlanma' işlemi üzerine odaklanmışlardı. Bu süreç, iki BLE cihazının (istemci ve sunucu) eşleştirme işlemi sırasında birbirini doğrulamasından sonra gerçekleşiyordu. Araştırmacılar, bu süreç sırasında yeni güvenlik açığını keşfetti.

Normal şartlarda iki BLE cihazı, yeniden bağlanma sırasında birbirlerinin kriptografik anahtarını kontrol ediyordu. Fakat araştırmacı ekip, resmi BLE tanımlamasının aslında yeniden bağlanma işlemini açıklayacak kadar güçlü bir dile sahip olmadığını gördü. Sonuç olarak iki sistemik hata BLE yazılımında kendisini gösterdi:

  • Yeniden bağlanma sırasında doğrulama zorunlu olmak yerine isteğe bağlı.
  • Kullanıcının cihazı, iletilen verilerin kimliğini doğrulamak için IoT cihazını zorlayamazsa kimlik doğrulama potansiyel olarak atlatılabiliyor.

İşte gördüğümüz bu iki hata, BLESA saldırısı için kapıyı aralıyordu. Hackerlar, BLE'deki hatalar nedeniyle yeniden bağlanma doğrulamalarını atlatarak cihaza sahte veriler gönderebiliyorlardı. Hatanın nasıl bir saldırıya yol açtığınaysa yukarıda yer alan ve araştırmacılar tarafından çekilen videoya bakabilirsiniz.

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamaya göre BLE'de bulunan bu açık şu ana kadar gerçek anlamda hackerlar tarafından kullanılmadı. Araştırmacılar, BlueZ (Linux tabanlı IoT cihazları), Fluoride (Android) ve iOS BLE yığınlarının BLESA saldırısına karşı savunmasız olduğunu keşfetti. Öte yandan Windows cihazlar bu saldırıya karşı dayanıklıydı.

Apple, Haziran 2020 itibarıyla CVE-2020-9770 ismiyle hitap edilen açığı kapattı. Fakat araştırmacılar, geçtiğimiz ay yayınladıkları makalelerinde Android BLE'nin test ettikleri cihazlarda (Google Pixel XL) hâlâ savunmasız olduğunu açıkladı. BlueZ geliştirici ekibiyse BLESA saldırısının önüne geçmek için önlem alacağını belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu, ‘Çocuklarımız tablet ve bilgisayarları daha ucuza satın alabilecek’16 Eylül 2020 Çarşamba 16:43
  • DETAY HABER PAKETİ:: Günün önemli haberleri artık ÜCRETSİZ olarak telefonunuzda! Kaynak: DETAY HABER PAKETİ:: Günün önemli haberleri artık ÜCRETSİZ olarak telefonunuzda!14 Eylül 2020 Pazartesi 12:18
  • "I Kiss You" cümlesiyle meşhur olan İnternet Mahir: En büyük hayalim Mahir Vakfı kurmak13 Eylül 2020 Pazar 12:59
  • Evlere Çin'den gelen gizemli paketlerin ardından Amazon ABD'de yabancı tohum satışını yasakladı06 Eylül 2020 Pazar 21:06
  • Elon Musk dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu01 Eylül 2020 Salı 14:55
  • Neuralink: Elon Musk beynine çip takılan domuzu tanıttı29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:29
  • Turkcell'de hisse devrine BTK'den izin! Varlık Fonuna devrediliyor21 Ağustos 2020 Cuma 10:23
  • Araştırma sonucu: Sınavlardan düşük not almanın sebebi akıllı telefonlar20 Ağustos 2020 Perşembe 12:38
  • Valaris, iflas başvurusunda bulundu20 Ağustos 2020 Perşembe 12:37
  • NASA’dan göktaşı açıklaması20 Ağustos 2020 Perşembe 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti