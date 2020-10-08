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Muhammad Mustapha Sıtma Hastalığıyla Olan Savaşını Kaybetti

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören Muhammad Mustapha SHETTİMA Yaşamını Yitirdi
Muhammad Mustapha Sıtma Hastalığıyla Olan Savaşını Kaybetti

07.10.2020 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde

Molaria (Sıtma) hastalığı teşhisi ile tedavi görmekte olan Muhammad Mustapha SHETTİMA (E-20) yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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