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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' teklifi

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Muharrem İnce, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." dedi.
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' teklifi

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel'in kayıt işlemleri sırasında Meclise gelen Muharrem İnce, Özel'in rozetini taktı.

İnce, görevi Özel'e devrettiğini ve çok iyi bir milletvekili olacağından kuşkusunun bulunmadığını söyledi.

Özel'in uzun yıllardır siyasetin içinde bulunan bir isim olduğunu vurgulayan İnce, "Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Özcan Özel de bu görevini devrederken yeni seçilecek Yalova milletvekilinin rozetini takar." dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili görüşmenin detaylarının sorulması üzerine, eşlerle birlikte gerçekleşen görüşmenin sohbet ortamında geçtiğini söyledi.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiğini de vurgulayan İnce, Kılıçdaroğlu'ndan kendisine gelen herhangi bir teklifin olup olmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden Sayın Kılıçdaroğlu'na bir teklif gitti. Gizlim saklım yok, bunları milletin önünde de söyleyebilirim. İYİ Parti'ye 15 milletvekili göndermesi, kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yapması dolayısıyla, Sayın Genel Başkan'a, büyük bir devlet adamlığı yaptığını ve milletin gönlünde taht kurduğunu belirttim. Bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarış içinde olmak istemediğimi ama milletin de seçim sırasında duyduğu, gördüğü bir umut var ve bunu kaybetmememiz gerektiğini ifade ettim. 

Kendisi isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. Bir ağabeyi-kardeş ilişkisi içinde kendisi grup başkanı ve onursal genel başkan olarak bu çalışmaları yürütebileceği teklifinde bulundum. Kendisi 'evet' ya da 'hayır' gibi bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım. Bunu kendisinin değerlendireceğini düşünüyorum, gerisine bakacağız."

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay teklifine 'hayır' demesi durumunda imza toplama yoluna gidip gitmeyeceği sorusuna da "Hayır ben imza toplamayacağım ama 'hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." ifadesini kullandı.

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