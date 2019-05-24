MÜNHAL: Ulusal Birlik Partisi muhasebe elemanı arıyor!

Aranan Nitelikler:
- Üniversitenin İşletme – Ekonomi – Finans veya Maliye bölümünden mezun
- Muhasebe konusunda asgari 3 yıllık iş tecrübesine sahip
- Tek Düzen Hesap Planı ve Bordro hesaplama bilgisine sahip
- Analitik düşünebilen, sorgulayıcı ve takım çalışmasına uygun
- MS Ofis uygulamalarına hakim
- Güçlü iletişim ve raporlama becerisi
- Esnek çalışma saatlerine uyma
- Sürüş ehliyeti sahibi olma ve seyahat engeli olmama
- İngilizce bilgisi tercih edilir
- MS Ofis uygulamalarına hakim
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olma
Müracaatçıların CV’lerini şahsen veya e-mail göndermesi gerekmektedir.
İletişim Bilgileri:
Ulusal Birlik Partisi
Başkanlık Sekreteri: Fatma Alpdağ
Adres: 40/42, Mehmet Akif Cd, Lefkoşa 99010
İletişim: +90 392 227 9252 (Dahili: 2) veya 0548 822 03 06
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