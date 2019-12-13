Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı gündemi sarsacak bir köşe yazısı yazdı... Mutluyakalı: O medya patronu ile bu kez Akıncı yemek yedi!

Bir süre önce isim vermeden Asıl Nadirin Türkiye'de Fuat Oktay ile görüştüğünü yazan Mutluyakalı, bu kez Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Asıl Nadir ile öğle yemeğinde buluştuğunu köşesinde yazdı...

İşte o yazı:

MEDYA ve siyaset üzerine yazıyorum, bir süredir.

Çünkü çok daha demokratik, özgürlükçü, adil bir ülkede yaşamak istiyorum.

25 yılı aşkın bir zamandır gazetecilikten hayatımı kazanıyorum ve basın özgürlüğüne yürekten inanıyorum.

Bu özgürlüğü kendimizden çok daha fazla hayatın, toplumların, geleceğin özgürlüğü görüyorum!

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Şimdi yeni bir bilgi daha var.

Dikkatinizi çekerim, duyum ya da söylenti demiyorum.

O medya patronu, bu kez, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte öğle yemeğinde buluştu.

Yine bilmiyoruz görüşmenin içeriğini...

“Seçime dair” olduğunu öğreniyorum, o kadar…

Onca toplumsal mücadelenin ardından, yine 90'lı senelere dönüyorsak eğer, midem kaldırmıyor.

İlgili köşe yazısı için tıklayın: Medya patronuyla yemek sırası - Cenk Mutluyakalı