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SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Narenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

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Narenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme
Narenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

 

Covid-19 salgını nedeni ile yaşanmakta olan kriz döneminde, üçüncü ülkelere yapılan ihracatta piyasa daralması sözkonusudur. Bu nedenle Valensiya ürününün pazarlamasında sıkıntı yaşanmaya başlamıştır. 

 

Ülkemizde üretilen narenciye ürününü değerlendirebilmek maksadı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak Valensiya ürünün ihracatına yönelik  olarak yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. 

 

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak Valensiya  ihracatı, bahçeden dökme ihracat için 125 TL/Ton, bahçeden kasalara ihracat için 150 TL/Ton, paketlenmiş ürün 1. Sınıf 230 TL/Ton ve paketlenmiş 2. Sınıf ürün için 160 TL/Ton olarak yeniden düzenlenmiştir.  

 

Aynı zamanda, ürünün dalında kalmasını önlemek  amacıyla ürününü Cypfruvex’e sıkmalık olarak satacak üreticilere, ton başına 100 TL destek ödemesi yapılması karara bağlanmıştır. 

 

Üreticimizin emeğini değerlendirebilmek ve bu dönem çok daha önemli olduğuna inandığımız C vitaminimizi heba etmeden  tüketime sunabilmek için yaptığımız bu açılımla sektöre ivme kazandırılmaya çalışılmıştır.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

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