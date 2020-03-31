Narenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Covid-19 salgını nedeni ile yaşanmakta olan kriz döneminde, üçüncü ülkelere yapılan ihracatta piyasa daralması sözkonusudur. Bu nedenle Valensiya ürününün pazarlamasında sıkıntı yaşanmaya başlamıştır.

Ülkemizde üretilen narenciye ürününü değerlendirebilmek maksadı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak Valensiya ürünün ihracatına yönelik olarak yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak Valensiya ihracatı, bahçeden dökme ihracat için 125 TL/Ton, bahçeden kasalara ihracat için 150 TL/Ton, paketlenmiş ürün 1. Sınıf 230 TL/Ton ve paketlenmiş 2. Sınıf ürün için 160 TL/Ton olarak yeniden düzenlenmiştir.

Aynı zamanda, ürünün dalında kalmasını önlemek amacıyla ürününü Cypfruvex’e sıkmalık olarak satacak üreticilere, ton başına 100 TL destek ödemesi yapılması karara bağlanmıştır.

Üreticimizin emeğini değerlendirebilmek ve bu dönem çok daha önemli olduğuna inandığımız C vitaminimizi heba etmeden tüketime sunabilmek için yaptığımız bu açılımla sektöre ivme kazandırılmaya çalışılmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı