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NASA buldu: Astronotların uyku pozisyonu insomniaya çare olabilir

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Uzmanlara göre, NASA tarafından geliştirilen bir uyku pozisyonu, uyumak için en uygun seçimlerden biri olabilir.
NASA buldu: Astronotların uyku pozisyonu insomniaya çare olabilir

Doktorlar, astronotların uzayda uyudukları gibi uyumanın, harika bir gece uykusu çekmek için ideal olduğunu söylüyor.

Daily Mail’in haberine göre, astronotların uyguladığı “sıfır yerçekimi” veya “sıfır G” isimli uyku pozisyonu, başınız ve bacaklarınız kalbin üzerinde, vücudununun orta bölümü aşağı doğru bakan bir çukurda olacak şekilde uyumayı içerir.

Aynı anda hem üst hem de alt gövdeyi kaldırarak ağırlıksızlık hissi yaratmayı amaçlayan pozisyon başlangıçta NASA tarafından astronotların uzaydayken ağırlıklarını dengelemelerine ve vücut üzerindeki stresi azaltmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Düşük yerçekimi ayarlarında vücudun doğal konumunu taklit eder, bu nedenle astronotların uyurken rahat etmek için fazladan çaba harcamasına gerek kalmaz.

Amacı vücudu 120 derecede tutarak kalp üzerindeki baskıyı hafifletmek ve kanın vücutta daha serbestçe pompalanmasını sağlamaktır.

YETERSİZ UYKU KRONİK SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden alınan rakamlar, Amerikalıların neredeyse üçte birinin her gece yeterince -en az yedi saat- dinlenmediğini tahmin ediyor. Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü’ne göre, uyku eksikliği sürekli olarak kalp hastalığı, böbrek hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, inme, obezite ve depresyon gibi kronik sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Sleep Breathing Physiology and Disorders dergisinde 2017 yılında yapılan bir araştırma, başı midenin üzerinde tutmanın nefes almaya da yardımcı olduğunu buldu. Bu, her ikisi de iyi bir gece uykusuna engel olabilen horlamayı ve uyku apnesi semptomlarını önlüyor.

Arthritis Foundation’a göre, uyku bozukluğu olan kişilerin yüzde 80’e yakını ağrılı, sert ve şişmiş eklemler nedeniyle uyumakta zorlanıyor. Vücut üzerindeki baskıyı hafifletmek, bu rahatsızlığın bir kısmını hafifletebilir.

EVDE YAPABİLİRSİNİZ

Bazı şirketler bu pozisyonu elde etmek için kullanılabilecek ayarlanabilir yataklar satarken, siz de bazı basit hilelerle evde kendi yatağınızı yapabilirsiniz.

Öncelikle yatağa sırt üstü uzanın ve bacaklarınızı kaldırın. Sonrasında da dizlerin ve kaval kemiğinin altına bir-iki ve boynun hemen arkasına bir-iki yastık koyun. Böylece vücudunuzun orta bölümü altta kalacak ve daha rahat bir uyku çekebileceksiniz.

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