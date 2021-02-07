  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

Navalny protestosu: 11 bin kişi gözaltına alındı; Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı

» »
Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için yapılan protestolarda binlerce kişinin gözaltına alınması sonrası Moskova'daki hapishanelerde yoğunluk yaşanıyor.
Navalny protestosu: 11 bin kişi gözaltına alındı; Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı

Yiyecek, su ve banyoya erişemediğini söyleyen tutuklular, koğuşlarda ayakta durmak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Protestoculardan bazıları avukatlarına ulaşmakta zorluk çektiklerini söylüyor.

Rusya genelinde geçen ay iki hafta sonu Navalny yanlısı mitinglerde ve salı günü Moskova ve St. Petersburg'da 11 binden fazla protestocu gözaltına alındı.

Mahkemeler tarafından çok sayıda insanın mahkum edilmesinden dolayı başkent Moskova'nın hapishaneleri hızla doldu.

Meduza haber kuruluşu cuma günü mahkeme verilerine dayanarak Moskova'da protestolarla bağlantılı kabahat suçlamalarıyla 972 kişiye hapis cezası verildiğini ve sayının artmasının muhtemel olduğunu belirtti. Moskova mahkemeleri bugüne kadar 23 Ocak ve 2 Şubat arasında açılan 4 bin 908 protesto ile ilgili kabahat davalarının yarısından azını yargıladı. Çoğu kabahat suçlaması beş ila 15 günlük hapis cezasıyla sonuçlandı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'daki gözaltı merkezlerinin hızlı bir şekilde çalışabileceğinden daha fazla tutuklu ile dolduğunu kabul etti, ancak bu sorundan protestocuları sorumlu tuttu.

Peskov, "Bu durum kolluk kuvvetleri tarafından kışkırtılmadı; izinsiz mitinglere katılanlar tarafından kışkırtıldı, "dedi.

"Polis minibüslerinde gün boyu ayakta beklediler"

Mahkumlara ve tutuklulara yönelik muameleyi gözlemleyen Kamu Gözetleme Komisyonu üyesi Marina Litvinovich, Moskova'nın kabahat suçlarından hüküm giymiş ve birkaç günden fazla hapis cezasına çarptırılması gereken bu tür protestocu akınıyla başa çıkamayacağını söyledi.

Litvinovich AP'ye verdiği demeçte, "İlk kriz, tutuklularla dolu polis minibüsleri ve otobüslerinin kaygıyla Moskova çevresinde dolaşırken ve hapishaneler onları içeri almadığında meydana geldi. İnsanları nereye koyacaklarını bilmiyorlardı. Bazı insanlar polis karakollarına geri getirildi. Bazıları, hapishanelerin yakınındaki polis minibüslerinin içinde bütün gün ayakta bekledi. Bazıları şanslıydı ve yiyecek verilip tuvalete götürüldü. Bazılarının şansı yoktu ve bir şişeye işemek zorunda kaldılar." diye konuştu.

Moskova dışındaki gözaltı merkezlerine taşındılar

Moskova'daki hapishaneler dolduğunda, yetkililer insanları başkentin dışındaki gözaltı merkezlerine taşıdı. Şehrin 65 kilometre güneyindeki Sakharovo'da polis otobüslerinin sırada beklediği bildirildi.

Litvinovich, Rusya'nın Tass haber ajansına verdiği demeçte, perşembe akşamı Sakharovo tesisine, yüzde 90'ının protestolar sırasında gözaltına alınan 800'den fazla kişinin taşındığını söyledi.

Sakharovo'da gözaltına alınan diğer protestocular, hücrelerine götürülmeden önce bütün gece polis otobüslerinde beklediğini anlattı.

Navalny'nin tutuklanması

Rusya’da, tutuklu Rus muhalifin serbest bırakılması için 23 ve 31 Ocak’ta on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi.

Rusya’da mahkeme aldığı kararda, adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Navalny'nin en az 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

44 yaşındaki Navalny, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da Kovid-19 Salgınında 'Evde Kal' Çağrısına Uymayan Milletvekili İstifa Etti02 Şubat 2021 Salı 13:30
  • Myanmar'da darbe! Ordu ülke yönetimine el koydu01 Şubat 2021 Pazartesi 10:04
  • Hindistan özel kripto paraları yasaklayıp resmi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor31 Ocak 2021 Pazar 21:22
  • Güney Kore'de ilk kez bir kedi koronavirüse yakalandı25 Ocak 2021 Pazartesi 20:21
  • Sikkim'de gerilim25 Ocak 2021 Pazartesi 20:01
  • Çin'de anüsten alınan örneklerle Covid-19 testi yapılmaya başlandı24 Ocak 2021 Pazar 20:26
  • Karantinadan bir yıl sonra Vuhan: Hayat normale döndü23 Ocak 2021 Cumartesi 20:27
  • Rusya’da Navalni’ye destek gösterilerinde gözaltı sayısı bini aştı23 Ocak 2021 Cumartesi 20:01
  • Atmosfere Girince Ateş Topuna Dönüşen Göktaşı Japonya'da Gökyüzünü Aydınlattı21 Ocak 2021 Perşembe 11:25
  • Tayland'da Bir Kişiye Kral'a Hakaretten 43 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi19 Ocak 2021 Salı 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti