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SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

Netanyahu, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için anlaşma 'olabileceğini' söyledi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan televizyonuna yaptığı açıklamada Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşmanın "olabileceğini" söyledi.
Netanyahu, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için anlaşma 'olabileceğini' söyledi

Netanyahu, Amerikan televizyon kanalı NBC'e verdiği demeçte, 7 Ekim saldırısı sırasında kaçırılan 240 İsrailli rehinenin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılıp yapılmayacağı sorusuna "Olabilir" diye cevap verdi.

Netanyahu herhangi bir ayrıntı vermedi; "Bu konuda ne kadar az konuşursam, gerçekleşme ihtimalini o kadar arttırırım" dedi.

Bir anlaşmayı zorlayabilecek "tek şeyin" savunma gücünün Hamas üzerinde uyguladığı "askeri baskı" olduğunu söyledi.

Ancak ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, rehinelerin serbest bırakılması için çatışmada "oldukça önemli" bir araya ihtiyaç duyulacağını savundu.

Rehinelerin serbest bırakılması için ateşke gidilmesi yönünde Netanyahu üzerinde baskılar artıyor.

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