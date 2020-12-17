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Netflix Mobil Uygulaması Beklenen Özelliğe Kavuşuyor

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Netflix mobil uygulamasına yeni bir özellik daha geliyor. Kullanıcıların bu özellikten ne zaman yararlanabileceği ise henüz belli değil.
Netflix Mobil Uygulaması Beklenen Özelliğe Kavuşuyor

Netflix, karantina günleri ile beraber en popüler platformlardan biri haline geldi. Zira çoğumuz televizyonlarımıza yüklü olan Netflix uygulaması üzerinden vakit geçirmek adına dizi, film veya çeşitli belgeseller izliyoruz. Ancak bunu akıllı telefonları üzerinden yapanların sayısı da hiç az değil. Bu bakımdan şirketin mobil uygulamasına ayrı bir önem verdiğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Zaten bunu zaman zaman yapılan güncellemelerden de anlamak mümkün. Şimdi ise mobil uygulamaya yönelik olarak yeni bir güncelleme daha gündeme geldi.

Netflix mobil uygulaması beklenen özelliğe kavuşuyor!

YouTube Premium kullanıcılarının da aşina olduğu "Sadece Ses" özelliği yakın zamanda Netflix uygulamasını telefonlarından kullanan kişilere de gelebilir. Zira veri madenciliği ile tanınan XDA Developers tarafından ortaya konan veriler bizlere bunu söylüyor. XDA Developers ekibi yazılımlar içerisinden gelecekteki güncellemelere dair çeşitli ip uçları arıyor ve bunları paylaşıyor. Ekim ayında yapılan araştırmalar ise Netflix mobil uygulamasına yakında "Sadece Ses" özelliğinin gelebileceğinin müjdesini veriyor.

Herkesin bildiği gibi Netflix'ten herhangi bir içerik izlerken uygulamayı arka tarafa attığımızda içerik duruyordu. Bu özellik ile beraber artık uygulama arka tarafta da çalışmaya devam edecek ve kullanıcılar izledikleri film, dizi veya belgeselin yalnızca sesini duyacak. Bu pek çok kişi için oldukça kullanışlı bir özellik, örnek vermek gerekirse telefonumuza mesaj geldiğinde artık bunlara rahatlıkla bakabileceğiz. Uygulama arka planda çalışmaya devam edecek ve mesajı yanıtladıktan sonra istersek izlediğimiz şeyi tekrar açabileceğiz.

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