Netflix'in kurucusundan iş hayatında başarı tavsiyesi: "Kitap okumayın"

Netflix kurucu ortaklarından ve şirketin ilk CEO’su Marc Randolph, CNBC’ye verdiği röportajda iş dünyasında yeteneklerini geliştirmek isteyen kişilere “kitap okumamayı” tavsiye etti.

Tüm dünyada pek çok kişinin yapımlarını takip ettiği dijital yayın platformu Netflix’in kurucusu Randolph, kitapları ve dersleri bir kenara bırakıp deneyerek öğrenmeyi öneriyor.

Randolph verdiği röportajda, “Kitap okumayın. Online dersler almayın” dedi.

Eğer gerçekten iş becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, becerilerinizi aktif biçimde kullanabileceğiniz yolları bulun.

Örneğin ailenizden birine ya da bir arkadaşınıza bir şeyler satmaya çalışın diyen Randolph, bunun bir işi herhangi bir girişim firmasına pazarlamakla benzer becerileri gerektirdiğini belirtti.

Öncesinde gerçek satış fikirlerinizin ne olduğuna dair düşünmeniz gerekiyor. Daha önce neleri görmüşlerdi? Nasıl tepki verecekler?

Randolph 1997’de Netflix’i kurduğunda kendisinin ve ortağı Reed Hastings’in film endüstrisine ya da video kiralama sektörüne dair hiçbir şey bilmediğini söyledi. Her ne kadar her ikisi de daha önce başka işler yapmış olsa da Netflix ile birlikte basit fikirlerini hayata geçirmeyi denediler.

Randolph daha önce CNBC’ye verdiği röportajda, “İnsanların özel bir şey yapmadığımı, herkesin bunu yapabileceğini bilmesini isterim” demişti.

Randolp daha önce kendisinin kaleme aldığı “Asla İşe Yaramayacak” (That Will Never Work) isimli kitapta çok çaba gösteren girişimcilerin bile kesin cevaplar bulamadığını söylüyor.

Bu tıpkı büyük bir beyzbol liginde oyuncu olmak istiyorsan kitap oku demek gibi bir şey. Hayır, oraya gittin ve oynamaya başlayın. Bunu yapın. Size beyzbol sopasıyla çalışmanız için top atacak birini bulun. Bu tip şeylerde daha iyi olmanızı sağlayacak şey budur.

Randolph, daha önce her şeyi mükemmel bir plan çerçevesinde bir araya getirmeye çalışan “çok fazla” girişimci gördüğünü söyledi.

İyi veya kötü bir fikir olması fark etmiyor, bütün mesele başlamakta. Bir kez başladığınızda fikrin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu o zaman anlamaya başlarsınız. Bu öğreticidir.

Randolph, 1999’da şirketin CEO’luğundan ayrıldı ve 2004’e kadar şirketin yönetim kurulunda yer aldı.

Netflix’in şu anki piyasa değeri yaklaşık 217 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon 486 milyar TL).