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ÖDP’nin yeni ismi ‘Sol Parti’ oldu

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Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), ismini Sol Parti olarak değiştirdi.
ÖDP’nin yeni ismi ‘Sol Parti’ oldu

ÖDP’nin 8’inci Olağanüstü Kongresi, bugün Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda başladı. Kongrenin gündemine isim değişikliği alındı. Partinin yeni isminin ‘Sol Parti’ olması önerildi.

Öneri, konferans delegeleri tarafından kabul edildi. Yeni isim, kongre delegelerinin onayını aldıktan sonra kesinleşecek.

‘Yeni bir yürüyüş’

ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, isim değişikliği önergesine dair, “Biz sadece bir isim değişikliği için yola çıkmıyoruz, biz düzen değişikliği için yola çıkıyoruz. Yeni bir devrimci yürüyüşü başlatıyoruz” dedi.

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