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Oktay: Türkiye’deki kamu üniversitelerini KKTC’ye getireceğiz

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Oktay: Türkiye’deki kamu üniversitelerini KKTC’ye getireceğiz
Oktay: Türkiye’deki kamu üniversitelerini KKTC’ye getireceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BRT'de Levent Kutay ve Baykan Gürses'in sorularını yanıtladı.

KKTC’de yükseköğrenimle ilgili çalışmaların da yapılacağını aktaran Oktay, “eğitimde rekabetçi olmak zorundasınız” diyerek, mezun edilen öğrencilerin nerelerde çalıştığının da önemli olduğunu, Türkiye’deki kamu üniversitelerini KKTC’ye getirmek istediklerini kaydetti.

Mali protokolle ilgili çalışmaların da şekillendirileceğini kaydeden Oktay, çok kapsamlı bir program için adaya geldiklerini belirtti.

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