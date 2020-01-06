Okul müdürü ‘karma eğitim baş belası’ paylaşımı yaptı, ‘çocuklarım yapmıştır’ dedi

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda müdürlük yapan Cuma Ağca, ‘karma eğitimin baş belası’ olduğunu savunan paylaşımda bulundu. Ağca, “Telefon akşamları çocuklarımın elinde oluyor. Muhtemelen onlar bunu yaptı” diyerek kendini savundu.

Kapatılan Refah Partisi’nin eski milletvekillerinden Şevki Yılmaz’ın “Karma eğitim denilen baş belası sistemden bir an önce vazgeçilmeli” sözlerini paylaşan Ağca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret içeren tweet’leri de retweet etti.

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Ağca’nın paylaşımlarına tepki göstererek, “Bu nasıl bir okul müdürüdür” dedi.

Kalkan, şunları söyledi: “Bu ülkenin okulunda müdürlük yapıyor ama karma eğitim hakkında ‘Baş belası sistem’ diye paylaşım yapma cesareti gösteriyor. Anlaşılan bu şahsı müdürlük görevi kesmiyor. Üst makamlara, ‘Ben buradayım, beni de yukarılara atayın’ mesajı vermek için muhalefete saldırıyor. Bu kişinin görevden alınmasını istiyoruz.”