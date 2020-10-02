Ölü doğan yavru köpekleri, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

Bartın'da kiraladığı 5 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 500 köpeğe bakan hayvansever Sevim Arkan, barınakta doğum yaparken ölen köpeğin ölü doğan 4 yavrusunu kalp masajı ve sunni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

2017 yılında çöplük olarak kullanılan alanda barınak kurarak, buradaki hayvanları beslemeye başlayan Sevim Arkan, yaklaşık 500 köpeğin bakımını üstlendi. Önceki gün barınakta köpeklerden biri doğum yaptı.



Doğum sırasında köpek öldü, 4 yavrusu da ölü olarak dünyaya geldi. Arkan, yavru köpeklere kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, hayata döndürmeyi başardı.



Arkan'ın yavru köpeklere müdahalesi ise yanındaki bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilip, görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. (DHA)