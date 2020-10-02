  • BIST 1.145
  • Altın 475,656
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Ölü doğan yavru köpekleri, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

» »
Ölü doğan yavru köpekleri, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü
Ölü doğan yavru köpekleri, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

Bartın'da kiraladığı 5 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 500 köpeğe bakan hayvansever Sevim Arkan, barınakta doğum yaparken ölen köpeğin ölü doğan 4 yavrusunu kalp masajı ve sunni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

2017 yılında çöplük olarak kullanılan alanda barınak kurarak, buradaki hayvanları beslemeye başlayan Sevim Arkan, yaklaşık 500 köpeğin bakımını üstlendi. Önceki gün barınakta köpeklerden biri doğum yaptı.

Doğum sırasında köpek öldü, 4 yavrusu da ölü olarak dünyaya geldi. Arkan, yavru köpeklere kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, hayata döndürmeyi başardı.

Arkan'ın yavru köpeklere müdahalesi ise yanındaki bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilip, görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. (DHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özsüt’ün Ekim ayı güzeli: Nina01 Ekim 2020 Perşembe 14:10
  • Bilim insanları Venüs'ün ardından Ay'da da yaşam olabileceğini açıkladı01 Ekim 2020 Perşembe 13:30
  • Meslektaşından öç almak amacıyla 23 çocuğu zehirleyen yuva öğretmeni idama mahkum edildi30 Eylül 2020 Çarşamba 22:59
  • Parka gelen ziyaretçilere küfür eden papağanlar görüşe kapatıldı30 Eylül 2020 Çarşamba 22:30
  • Ders notlarını satarak kurduğu şirketle nasıl binlerce dolar para kazandı?30 Eylül 2020 Çarşamba 21:24
  • Bilinen bitkilerin yalnızca yüzde 7’si ilaç olarak kullanılıyor30 Eylül 2020 Çarşamba 21:08
  • Ajda Pekkan'ın yeni sevgilisi Hakan Altun30 Eylül 2020 Çarşamba 20:26
  • Tanya, MasterChef final turunda30 Eylül 2020 Çarşamba 11:46
  • Velilerin en önemli görevi ev düzenini sağlamak30 Eylül 2020 Çarşamba 10:47
  • Asya kaplan sivrisineği ısırığının zararları nelerdir, ısırığına ne iyi gelir? Asya kaplan sivrisineği nerelerde görülür?29 Eylül 2020 Salı 08:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti