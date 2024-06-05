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Ölü sanılan kadının, cenaze hazırlığı sırasında yaşadığı fark edildi

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ABD'nin Nebraska eyaletinde, kaldığı huzurevinde öldüğü ilan edilen bir kadının daha sonra götürüldüğü cenaze evinde sağ olduğu fark edildi.
Ölü sanılan kadının, cenaze hazırlığı sırasında yaşadığı fark edildi

Cenaze levazımatçısındaki personel, 74 yaşındaki kadının hala nefes aldığını fark edip, kalp masajı yapmalarından sonra acil durum hattından yetkililere ihbarda bulundu.

Constanze Glantz adlı kadın, iki saat önce yakındaki bir huzurevinde çalışanlar tarafından ölü ilan edilmişti.

Glantz daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olayı soruşturan polis, huzurevi personelindeki personelin suç işleme niyeti olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Polis yetkilisi Ben Houchin "Bu çok sıra dışı bir vakaydı. 31 yıldır görev yapıyorum ve hiç böyle bir durum görmedim" dedi.

Houchin, Glantz'ın tedavi edilemeyecek hastaların yattığı bölümde bulunması ve vefatının beklenir bir durum olması nedeniyle adli tıp yetkilisi gönderilmediğini belirtti.

Ben Houchin, buna ek olarak "hastayı son yedi gün içinde bir doktorun gördüğünü ve doktorun ölüm sertifikasını imzalamaya hazır olduğunu" vurgularken, "Ölüm sırasında herhangi bir kuşkulu durum yoktu" dedi.

Glantz'ın şu anki sağlık durumu bilinmezken, ailesine haber verildiği kaydedldi.

Geçen yıl Haziran ayında da Ekvador'da Bella Montoya adlı 76 yaşındaki bir kadın, felç geçirdikten sonra ölü ilan edilmiş ve tabuta konulmuştu.

Ancak kıyafetlerini değiştirmek için tabut beş saat sonra tekrar açıldığında hala canlı olduğu anlaşılmıştı.

Ancak Montoya, birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

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