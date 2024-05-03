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Orangutan yarasını tedavi etmek için şifalı bir bitki kullandı

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Bilim insanları, bir orangutanın yarasını tropikal bir bitkiden elde edilen ilaçla tedavi ettiğini ortaya çıkardı. Bu, bazı hayvanların vahşi doğada bulunan ilaçlarla kendi hastalıklarını nasıl hafifletmeye çalıştıklarının son örneği.
Orangutan yarasını tedavi etmek için şifalı bir bitki kullandı

Bilim insanları, orangutanın Güneydoğu Asya'daki insanlar tarafından ağrı ve iltihabı tedavi etmek için kullanılan şifalı bir bitkinin yapraklarını toplayıp çiğnediğini gözlemledi.

Yetişkin erkek orangutan daha sonra parmaklarını kullanarak bitki özlerini sağ yanaktaki yaralanmaya uyguladı.

Daha sonra çiğnenmiş bitkiyi açık yarayı derme çatma bir bandaj gibi kapatmak için bastırdı.

Önceki araştırmalar, ormanlarda kendilerini iyileştirmek için ilaç toplayan birkaç büyük maymun türünün belgelendiğini tespit etmişti.

Almanya'nın Konstanz şehrindeki Max Planck Hayvan Davranışı Enstitüsü'nden biyolog olan ortak yazar Isabelle Laumer, "Bu, oldukça güçlü bir tıbbi bitkiyi doğrudan bir yaraya uygulayan vahşi bir hayvanın ilk kez gözlenişi" dedi.

Bilim insanları 1994 yılından bu yana Endonezya'nın Gunung Leuser Ulusal Parkı'nda orangutanları gözlemliyor ancak daha önce bu davranışı görmemişlerdi.

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