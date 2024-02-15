Ortaköy Barında Kargaşa: Alkollü Şahısın Kanunsuz Bıçak Taşıması ve İkamet İzinsiz Kalması

Ortaköy Barında Olay: Alkollü Şahsın Kanunsuz Bıçak Taşıması ve İkamet İzinsiz Kalması

15 Şubat 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında, Ortaköy'de faaliyet gösteren bir bara önünde yaşanan olay, ciddi endişelere sebep oldu. B.A.(E-32) isimli şahıs, 280 miligram alkolün etkisi altında bulunurken, müşteri olarak bulunduğu barda hesap üzerine yaşadığı tartışma sonucunda bar görevlisine karşı kanunsuz olarak taşıdığı bir bıçağı gösterdi. Bıçağı gelişi güzel sağa sola sallayarak, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Olayın polise intikal etmesiyle başlayan soruşturma kapsamında, B.A. tutuklandı. Yapılan muhaceret kontrolünde ise ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edildi.