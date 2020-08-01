Otların üzerinde lastikler kaydı, otlar alev aldı ve araç yandı!

01.08.2020 tarihinde saat 04:00 sıralarında Pamuklu – Çayırova anayolunun 1-2 kilometreleri üzerinde İsmail Mohammad LABDALLAH yönetimindeki EN 527 plakalı salon araç ile Karpaz istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği esnada gidişine göre yolun sağ kısmındaki derin bankete inip geri dönüş yapmaya çalıştığı sırada araç lastiklerinin müteakip defalarca kuru otlar üzerinde kayarak sürtünmesi sonucu otların alevlenmesi neticesinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu EN 527 plakalı araç tamamen yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.