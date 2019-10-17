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Özersay: Artık ‘memleketim’ deme zamanı

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Halkın Partisi Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay her bölgenin önemli olduğunu ancak bu akşam bir Larnakalı olarak İskele’de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Özersay: Artık ‘memleketim’ deme zamanı

Halkın Partisi Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay her bölgenin önemli olduğunu ancak bu akşam bir Larnakalı olarak İskele’de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

UBP-HP koalisyon hükümetinin zor bir dönemde kurulduğunu, hükümetlerde istikrarın ve uyum içinde olmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Özersay, hükümetin yavaş yavaş daha somut icraatlar yapmaya başladığını ancak yeterli olmadığını kaydetti.

Özersay, “Bazı şeyler belki daha çok zaman alacaktır ancak bir iyi niyetle davranış vardır ortada. Sadece seçim döneminde değil, her zaman vatadaş arasında olup onlar için nelerin önemli olduğunu anlamaya çalışıyoruz” dedi.

UBP-HP koalisyon hükümetinin Kıbrıs sorununda ezber bozacak birtakım fikirler ortaya koyduğunu ve bu fikirlerin, Rum tarafı, Türkiye ve uluslarası alanda hükümetin çabasıyla tartışılır hale geldiğini ifade eden Özersay, bunun yanında Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıs Türkleri’nin hakları ve Maraş konusunda da ezber bozduklarına işaret etti.

“Bizim için son derece önemli olan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi ciddi şekilde önemserken maalesef, son dönemde yapılan açıklamalar bizi üzdü. Teröre karşı mücadelede her zaman Türkiye’nin yanındayız ve bu duruşumuz nettir. TBMM’ de dün yaptığım konuşmada da Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin yanında olduğunu net olarak ortaya koyduk” diyen Kudret Özersay, Türkiye ile konuşurken basın üzerinden diyalog kurmanın ve iç siyasi kaygılarla yapılan açıklamaların bu ilişkiye zarar verdiğine işaret etti.

Özersay, Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı saygı temeline oturtulması için hükümet olarak ellerinden geleni yapacaklarını da söyledi. Halkın Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Özersay konuşmasının sonunda “Zaman zaman çeşitli kaygılarla siyasi manevralar yapılabilir ancak, zaman “senin partin, benim partim” deme değil, “memleketim” deme zamanıdır” diyerek konuşmasını tamamladı.

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