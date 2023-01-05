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Öztürkler: Kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz

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Öztürkler: Kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
Öztürkler: Kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 bin yabancının deport edildiğini şahsına yönelik yürütülen karalama kampanyası karşısında asla geri adım atmayacağını söyledi. 

Öztürkler'in paylaşımı şöyle:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına cesaret ve kararlılıkla adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz. Bu bağlamda, KKTC’de suç ve suça karışmış yabancılara yönelik, Güvenlik Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımın raporları doğrultusunda sıfır toleransla ülkeden 4 bin kusur yabancı deport edilmiştir. Buna ek olarak kendi ülkelerinde organize suç örgütleri ile bağlantılı kişilerin yer aldığı yasaklı liste oluşturulmuş ve ülkeye girişlerine engel konulmuştur.

Ülke güvenliği ve huzurunun korunması yönünde atılan her adımın, bu ülkenin geleceğinin, aydınlık güzel günlerinin ve vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu hususta kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bazı çevrelerce, kimliği belirsiz, künyesi olmayan web sitelerinden 4-5 gündür sistematik olarak şahsıma yönelik yürütülen karalama kampanyası karşısında asla geri adım atmayacağımızı, halkımızın huzuru ve ülke güvenliği için cesaretle yolumuza devam edeceğimizi Ziya Öztürkler’i tanıyan herkes çok iyi bilmektedir. Sistematik, seviyesiz ve yalanlara dayalı yürütülen bu kampanya karşısında gerekli yasal girişimi de yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

İçişleri Bakanlığı olarak, 2023 yılı ile daha güçlü şekilde halkımızın beklentisi olan, ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına Güvenlik Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımız ile istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

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