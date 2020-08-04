Özyiğit: “Güney’de risk arttı, Sağlık Komitesi konuyla ilgilenmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, kontrolsüz ve denetimsiz girişlerin maalesef sürdüğünü belirterek, “Söylemekten dilimizde tüy bitti, ama hükümet sesimizi duymamaya devam ediyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, kontrolsüz ve denetimsiz girişlerin maalesef sürdüğünü belirterek, “Söylemekten dilimizde tüy bitti, ama hükümet sesimizi duymamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Son günlerde Güney Kıbrıs’ta da vaka ve bulaşın arttığını işaret eden Özyiğit, “Bu konu İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin ilgilenmesi gereken bir konu. Güney’de de risk var, dolayısıyla bu halkın sağlığını kimsenin riske atma lüksü yoktur” şeklinde konuştu.

“UMARIM BUNDAN SONRA TEFECİLERDEN DOLAYI KİMSENİN CANI YANMAZ”

Memleketteki gelişmelerin, yasayı gölgede bırakacak kadar önemli olduğunu kaydeden Cemal Özyiğit, “Bu ülkede yıllarca yasaların eksikliği veya yasa boşluklarından ya da birileri boşluk bulup o yasa ile ilgili adım attığından mağdur olan binlerce insanlar oldu” dedi.

Dolayısıyla ülkede hukukun üstünlüğü ilkesinin ne kadar uygulandığının zaman zaman sorgulanır hale geldiğine dikkat çeken Özyiğit, “Sadece Finansman şirketlerinin değil, tefeciliğin önlenmesine ilişkin ifadelerin de girmesi çok önemli oldu. Umarım bundan sonra tefecilerden dolayı kimsenin canı yanmaz” ifadelerini kullandı.