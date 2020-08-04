  • BIST 1.090
  • Altın 442,301
  • Dolar 6,9570
  • Euro 8,1618
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli:Toplam 1532 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi taburcu edildi

Özyiğit: “Güney’de risk arttı, Sağlık Komitesi konuyla ilgilenmeli”

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, kontrolsüz ve denetimsiz girişlerin maalesef sürdüğünü belirterek, “Söylemekten dilimizde tüy bitti, ama hükümet sesimizi duymamaya devam ediyor”
Özyiğit: “Güney’de risk arttı, Sağlık Komitesi konuyla ilgilenmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, kontrolsüz ve denetimsiz girişlerin maalesef sürdüğünü belirterek, “Söylemekten dilimizde tüy bitti, ama hükümet sesimizi duymamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Son günlerde Güney Kıbrıs’ta da vaka ve bulaşın arttığını işaret eden Özyiğit, “Bu konu İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin ilgilenmesi gereken bir konu. Güney’de de risk var, dolayısıyla bu halkın sağlığını kimsenin riske atma lüksü yoktur” şeklinde konuştu.

“UMARIM BUNDAN SONRA TEFECİLERDEN DOLAYI KİMSENİN CANI YANMAZ”

Memleketteki gelişmelerin, yasayı gölgede bırakacak kadar önemli olduğunu kaydeden Cemal Özyiğit, “Bu ülkede yıllarca yasaların eksikliği veya yasa boşluklarından ya da birileri boşluk bulup o yasa ile ilgili adım attığından mağdur olan binlerce insanlar oldu” dedi.

Dolayısıyla ülkede hukukun üstünlüğü ilkesinin ne kadar uygulandığının zaman zaman sorgulanır hale geldiğine dikkat çeken Özyiğit, “Sadece Finansman şirketlerinin değil, tefeciliğin önlenmesine ilişkin ifadelerin de girmesi çok önemli oldu. Umarım bundan sonra tefecilerden dolayı kimsenin canı yanmaz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamusen ek mesailer konusunda Başbakan Tatar’ı eleştirdi, hükümeti ciddiyete davet etti04 Ağustos 2020 Salı 16:11
  • Dikmen – Taşkent arasındaki dağlık arazide çıkan yangın söndürüldü04 Ağustos 2020 Salı 15:37
  • Çöp kamyonunun motorunda yangın meydana geldi04 Ağustos 2020 Salı 15:36
  • Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı Oybirliğiyle Kabul Edildi04 Ağustos 2020 Salı 15:15
  • Güzelyurt’ta İki Sokakta Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak04 Ağustos 2020 Salı 15:12
  • Paylaşım Mutfağı’na Fırın İçin 143 Bin Tl Toplandı04 Ağustos 2020 Salı 15:04
  • Kazalarda Bir Haftalık Bilanço: 1 Ölü, 24 Yaralı04 Ağustos 2020 Salı 15:04
  • KIFSAD, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda Çekim Yaptı04 Ağustos 2020 Salı 15:03
  • Su İşleri Dairesi: Ülkede 3 Gün Su Kesintisi Yapılacak04 Ağustos 2020 Salı 14:58
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Basketbol Federasyonu Yeni Yönetimini Kabul Etti04 Ağustos 2020 Salı 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti